Dos médicos y un enfermero habrían secuestrado a compañero de trabajo

Una reunión de integración en un balneario de San José del Guaviare concluyó en el secuestro de un enfermero por parte de sus compañeros de trabajo del hospital de San José: dos médicos y otro enfermero.

La jornada social entre los compañeros de trabajo se produjo en octubre de 2018, al termino de la cual engañaron a la víctima para que se trasladarán a un sector rural de la ciudad donde, supuestamente, tenían comprador del carro que estaba vendiendo la víctima del secuestro.



(Infórmese: Madre quemó manos de sus hijas con una cuchara por coger unas monedas)



La denuncia de la víctima señala que sus compañeros de trabajo lo habrían llevado hasta el predio, de propiedad de uno de los presuntos secuestradores, y supuestamente lo amarraron, golpearon y retuvieron porque lo acusaban del robo de algunos celulares que habían guardado en su vehículo, mientras se llevaba a cabo la celebración.



Por estos hechos, la Fiscalía Especializada adscrita al Gaula Meta vinculó a la investigación al médico Santiago Castellanos Auerbach y al enfermero Albeiro Sanpedro López, a quienes capturó y presentó ante el Juzgado Primero Penal Municipal de San José del Guaviare.



(Además: Alcalde en Cauca habla de 'dar de baja' a jóvenes de pandillas)



Las órdenes judiciales de captura contra Sanpedro López y Castellanos Auerbach fueron materializadas por investigadores del Gaula de la Policía, en San José del Guaviare y Cali.



Posteriormente se efectuó la legalización de captura ante el Juzgado 1° Penal Municipal con función de control de garantías de San José del Guaviare.



En audiencia la Fiscalía les imputó el delito de secuestro simple agravado en contra de los judicializados, también empleados del hospital, quienes no aceptaron los cargos.



(Le puede interesar: Crucé la selva amazónica para volver a Colombia y no morir de hambre)



Así mismo, el ente acusador solicitó medida de aseguramiento en prisión contra los dos implicados, que no admitieron el cargo. El Juzgado se abstuvo de dictar medida alguna con el argumento de que los imputados tienen arraigo, son profesionales y no representan un peligro para la comunidad.



El material probatorio presentado permitió que la Procuraduría apoyara la solicitud de medida de aseguramiento. Incluso, el defensor de los dos implicados solicitó al juez que la medida privativa de la libertad la cumplieran en el domicilio.



No obstante, en una sorpresiva decisión, el juez determinó dejarlos en libertad, decisión que de inmediato fue apelada por la Fiscalía y apoyada por la Procuraduría.



Los dos enfermeros, el imputado y la víctima continúan trabajando actualmente en el hospital de San José del Guaviare.



Del otro médico, contra quien figura circular azul, no se reveló la identidad.



VILLAVICENCIO

Más noticias de Colombia