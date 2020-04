Hay 24 trabajadores de la salud contagiados de covid-19 en Santa Marta

Lo que para expertos y simples ciudadanos era una amenaza cercana por factores como la falta de insumos de protección y la inconsciencia de muchos, hoy es una realidad ineludible en Santa Marta.



Hay 24 trabajadores del sector salud contagiados con coronavirus. Médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros y paramédicos, quienes ya se encuentran aislados, son parte de la lista.

Está confirmado por parte de las autoridades sanitarias, que el 30 por ciento de las personas contagiadas con covid–19 son trabajadores de la salud. El Secretario de Salud Distrital, Germán Arrieta, fue el encargado de anunciar las cifras en un comité llevado a cabo esta semana.



Santa Marta registra hasta hoy 58 pacientes con covid-19, mientras que el departamento del Magdalena tiene un total de departamento tiene un total de 65, cinco de los cuales están en Ciénaga.(Lea también: Médicos y enfermeras piden protección especial para ejercer su labor)

Como dando importante y esperanzador Arrieta aseguro que son ocho los recuperados en el territorio, siete se reportan en Santa Marta y uno en el departamento.



“Tenemos siete pacientes recuperados, una cifra que no compadece con lo que va publicando el Ministerio de Salud porque ellos suben las cifras tardíamente, pero nosotros podemos informar que tenemos siete en el Distrito y uno en el departamento, fundamentalmente es la información general que manejamos”, añadió Germán Arrieta.



En cuanto a las muestras tomadas, el funcionario explicó que hasta la fecha fueron tomadas 746, de las cuales 556 presentan resultados negativos y se espera aún la respuesta de 190.



Otro aspecto que preocupa al Gobierno del Magdalena es el incremento de galenos aislados por sospechas del virus. El ausentismo está generando vacíos en los turnos de atención médica en los centros asistenciales.



La diputada Claudia Patricia Aarón, hizo un llamado a los médicos a que exijan los implementos necesarios, y si no hay garantías de salubridad entonces que no trabajen.



La asambleísta dijo que médicos y enfermeras no pueden seguir siendo carne de cañón, por esa razón “convoco a todos los empleados de clínicas y hospitales del Magdalena a exigir insumos de protección sino que no trabajen. ¡No queremos llorarlos!”, comentó Aarón.



La diputada denunció que la red de asistencia médica de Santa Marta no equipa al personal, “los mandan a la guerra sin armas. No les dan un tapabocas, mucho menos trajes de bioseguridad. Así no se puede”.



El jefe de la cartera de la salud del Distrito, manifestó dijo que ya se reunió con los gerentes de clínicas y hospitales y pidió todas las garantías para sus trabajadores.





El Ministerio de Salud manifestó que el 81 % de los casos de confirmados en Santa Marta están bajo estudio, debido a que se desconocen las causas del contagio de 48 pacientes, mientras un 10 % están relacionados. Santa Marta tiene un solo caso que se considera importado.



