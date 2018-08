Médico pereirano que investiga causas del alzheimer orientará charla

Herman Moreno Dávila médico pereirano, neurólogo y especialista en neurocomportamiento, de las universidades de Caldas, New York y Columbia y quién ha realizado sus investigaciones en el laboratorio del científico Rodolfo Llinás, realizará un conversatorio denominado Cómo entender un cerebro con alzheimer el próximo 13 de septiembre en el Hotel Movich, en Pereira.

La charla está dirigida no solo a la comunidad médica y científica, sino a las familias que tienen un paciente con dicha patología y es la opción para entender un poco más acerca de las posibles causas que conllevan su aparición.



Moreno lleva 26 años en el laboratorio investigando con ratones y estudió neurología clínica además de especializarse en neurología cognitiva como una manera de entender el cerebro y desde allí inició su investigación por las enfermedades neurológicas, especialmente el alzheimer.



“Hay que replantear cuál es la fisiopatología del alzheimer, yo creo que nos equivocamos y ahora vamos por buen camino, porque la línea de arranque ha sido explicarnos por qué se acumulaban dos proteínas en el cerebro llamadas Betamiloide y Tau, por qué producen la patología de demencia”.



Destaca el científico que la presencia de esas proteínas en el cerebro son resultado de algo que está sucediendo más arriba en la cadena desde el punto de vista de señalización celular y muy probablemente sea a nivel de las membranas y los lípidos, indicando que “hay un nivel que apenas lo pudimos evidenciar y nos estamos moviendo en esa dirección”.



Cabe resaltar que según lo explicó Moreno el alzheimer es producido por factores de riesgo como el envejecimiento, un factor genético, la incidencia en personas que hayan sufrido derrames y los que actualmente está investigando y que cree puedan ser los que más lo desencadenan; como la diabetes y la hipertensión.



“Toda la investigación que yo hago ahora con ratones, me están demostrando que los trastornos de los lípidos en el colesterol y lo referente a la dieta, son claves con el alzheimer y todo lo relacionado a la dieta”, aseveró.



Así mismo aclara que hay muchos mitos al respecto como todo lo que se habla que se hagan ejercicios mentales, sopas de letras, crucigramas, argumentando que lo que sí funciona y es porque ayuda a contrarrestar los factores de riesgo, más no la enfermedad, es el ejercicio físico, que ayuda a que no se acumulen las dos proteínas que producen el alzheimer.



Gracias a su insistencia e interés por entender el por qué suceden las cosas, cuál es el fenómeno que determina los estados de la materia o que algo sea de un color u otro, fue lo que llevó a Moreno Dávila, a tocar las puertas del científico Llinás de quien logró le “heredara” su laboratorio en New York y compartiera su conocimiento.



“Siempre quise saber cómo están estructuradas molecularmente las cosas, por ejemplo conocer qué hace que un corazón lata de manera casi autónoma, en realidad la medicina no me interesaba tanto como práctica, sino como una aproximación”, contó.



Luego de realizar una residencia en los laboratorios de fisiología de la Universidad Nacional y el Hospital San Juan de Dios, se fue a Estados Unidos a estudiar inglés y allí tuvo la oportunidad de contactarse con Llinás, quien después de mucho insistir que lo atendiera, le permitió hacer un voluntariado en su laboratorio, para el aprendizaje de canales iónicos que era su prioridad.



“Estuve como voluntario, allá hice mis primeros pinos en fisiología celular o fisiología de las neurona, mirando la estructura de los neuronas que se llaman los canales iónicos, con el mexicano Bernardo Rudy”.



La economía no le permitía seguir por amor a la ciencia y tomó la decisión de regresarse a Colombia, aunque Rudy le dijo que no lo hiciera; sin embargo meses después Llinás estuvo en el país dictando una conferencia y se reencontró con el pereirano, y pasado el tiempo le envió el salario y el tiquiete para que se volviera a los Estados Unidos.