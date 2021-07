Médico dice que perdió trabajo por apoyar al gobernador del Magdalena

El médico Jair Briceño denunció que se quedó sin trabajo y se le prohibió el ingreso al hospital Santander Herrera, su lugar de ejercicio en el municipio de Pivijay, solo por pertenecer al partido político del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.



La orden fue impartida por la gerente de la institución hospitalaria, Mayra Castro, tras ser reintegrada al cargo mediante un fallo de tutela que así lo ordenó.



El galeno asegura que aunque el hospital en estos momentos presenta un faltante de por lo menos cuatro médicos, a él, quien ha prestado sus servicios sin ninguna clase de problemas, se le pretende cancelar el contrato de manera injustificada.



“El jueves la urgencia de la institución colapsó porque no había personal suficiente para atender la demanda de pacientes. Aun así, no se me permitió trabajar”, expresó.



Briceño fue contratado por la gerente encargada Karime Rada, quien reemplazó a Castro, en el tiempo que estuvo separada del cargo por la Gobernación.



Su orden de servicio estaba vigente hasta el mes de diciembre; sin embargo, la actual directiva le manifestó que no seguiría trabajando en el centro asistencial.



“Me dijo que yo no hago parte de su equipo; sin darse la oportunidad ni siquiera de conocer mi trabajo. Es decir, que se trató de una decisión netamente política”, expresó el médico.



Jaír Briceño señaló que si la gerente no se retracta de esa decisión, instaurará una demanda, pues su contrato fue legal.



Hasta el momento la representante del hospital Santander Herrera no se ha pronunciado sobre este caso.

Una vieja disputa

Cabe recordar que Castro y el gobernador Caicedo han protagonizado varios enfrentamientos por la dirección del centro hospitalario.



La gerente había sido removida del cargo, por una supuesta renuncia que presentó. Posteriormente Castro se pronunció para negar su salida voluntaria y señaló al mandatario del Magdalena de haber dado la orden de cambiarla.



A través de una tutela que instauró, logró que un juez fallara a su favor y la reintegraran a la dirección del centro asistencial.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

