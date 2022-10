Un médico denunció que fue amenazado con arma de fuego y por poco asesinado, cuando atendía a un grupo de jóvenes que llegaron heridos, al parecer, producto de un enfrentamiento entre pandillas en Guachené, norte del Cauca.



“Una turba con varios pacientes heridos, me apuntaron con dos revólveres en la cabeza, uno de lado y lado, los detonaron y no salió ningún proyectil. ¡Por Dios!, uno salvando vidas, y dónde está la ayuda los gobiernos, de los entes territoriales”, dijo la víctima.



Los hechos ocurrieron luego de que falleciera uno de los pacientes.



Según explicó el galeno, los acompañantes además de encañonarlo, lo golpearon e insultaron.



"Casi me matan si Dios no mete su mano poderosa”, agregó el profesional de la salud.



El alcalde de esa localidad, Elmer Abonía, rechazó lo ocurrido y anunció que tomarán medidas para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.



En horas de la madrugada de este domingo, en el barrio Las Palmas, seis personas resultaron heridas en medio de una fiesta que terminó en un enfrentamiento a bala.



Uno de los heridos falleció cuando era atendido en un centro asistencial.

La persona fallecida fue identificada como Víctor Alexis Cantoñi.



Se conoció también que, en el momento en que los heridos eran trasladados a centros asistenciales, el vehículo en que se movilizaban, fue atacado a disparos por arma de fuego.



Recientemente, en esta localidad, comunidades salieron a marchar pidiendo paz, ya que enfrentamiento entre integrantes de pandillas se han intensificado.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN