Mediante resultados de estudios en pruebas de ADN, El Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses confirmó la paternidad del reconocido futbolista de la selección Colombia Roger Martínez, sobre un menor de 5 años en la ciudad de Cartagena.



“En las tablas de hallazgos se presentan las combinaciones de alelos que constituyen el perfil de ADN para cada individuo estudiado (padre, madre y menor). Se observa que Roger Beyker Martínez Tóbinson posee todos los alelos obligados paternos (AOP) que debería tener el padre biológico del (la) menor “, señalan en uno de sus apartes los resultados entregados por Medicina Legal.



(En contexto: Habla la mujer que demandó a Roger Martínez por manutención de su hija)

La probabilidad de paternidad es del 99.9 por ciento

Martínez Tóbinson, futbolista profesional, adscrito al Club América de México, y convocado en repetidas oportunidades a la Selección Colombia, ha negado la paternidad del pequeño.



No obstante, añade el estudio científico: “Roger Beyker Martínez Tobinson no se excluye como el padre biológico del (la) menor. La probabilidad de paternidad es del 99.999999999%”, puntualiza el estudio médico.



(En contexto: La millonaria deuda que le espera a Roger Martínez en Colombia)



Los análisis fueron realizados al futbolista, la madre y el menor de 5 años, luego de las denuncias hechas por la progenitora, María José Jiménez Gedeón.

El futbolista enfrenta otra demanda por paternidad responsable

Pero este resultado de ADN no es el único pleito que ha enfrentado el futbolista por paternidad responsable. en el año 2019, días antes de iniciar la Copa América de Fútbol, se conoció la denuncia de la joven Yennifer Villalba, quien aseguraba que el deportista, padre de una bebé de año y medio, no había respondido con sus obligaciones paternas.



(Le puede interesar: Impresionante explosión en fábrica de pólvora deja 2 muertos en Santa Marta)



En diálogo con EL TIEMPO, Villalba aseguró que el delantero está cumpliendo, luego de una orden judicial.



Este diario ha buscado hablar con el deportista pero no ha obtenido respuesta.

CARTAGENA

