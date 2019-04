Restos hallados en Santander corresponden a chilena desaparecida

Medicina Legal confirmó este martes que los restos óseos encontrados el pasado viernes en tres puntos de la vereda Portachuelo, en el municipio de Rionegro, Santander, corresponden a los de la exsargento chilena Ilse Ojeda, desaparecida hace 31 días.

La confirmación del ADN se pudo obtener gracias a la pruebas que le fueron practicadas al hijo de la extranjera que llegó a Bogotá este domingo tras conocer los nuevos avances en la investigación sobre la desaparición de su madre.



Tras dar a conocer la noticia, la directora de Medicina Legal informó que esa entidad continúa todo el abordaje para entregarle a la Fiscalia el resultado completo de la necropsia de Ilse Ojeda. El informe ayudará a conocer cómo habría muerto la extranjera.

Además de los restos óseos, las autoridades también habrían analizado una platina quirúrgica y unos tornillos que coinciden con la morfología de Ojeda, quien se había realizado años atrás procedimiento en el brazo y en la rodilla.



De acuerdo con información revelada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, la prueba de ADN realizada al hijo de la chilena permitiría “verificar los rasgos y la cadena biológica”.



Estos hallazgos llevaron a las autoridades a capturar en la mañana de este sábado a Juan Guillermo Valderrama, de 28 años, novio de la chilena Ilse Ojeda y acusado por la Fiscalía del delito de desaparición forzada.



Entre las pruebas que analiza el juez 14 de control de garantías de Bucaramanga se encuentran el testimonio de un hombre a quien Valderrama le habría pagado 200 mil pesos para quemar el cuerpo de una supuesta vaca en el municipio de Rionegro, el material biológico –que podrían ser gotas de sangre– encontrado en su casa y las incongruencias en las versiones que el joven dio a las autoridades sobre el día de la desaparición de la exsargento chilena.

Ilse llegó al país con su novio, el expolicía colombiano Juan Valderrama, 23 años menor que ella. Tras su paso turístico por Medellín, Puerto Parra, Curití y Bucaramanga (Santander), la familia en Chile no conoció sobre su paradero desde el 30 de marzo, por lo que alertó a las autoridades de que algo pudo haberle pasado.



Ojeda, de 52 años, habíaa arribado a Colombia con una suma cercana a los 100 millones de pesos luego de retirarse de los Carabineros en su país, institución a la cual llegó al grado de sargento. El propio Valderrama sería quien la convenció de instalarse en Bucaramanga para comenzar un negocio entre los dos.



Otro elemento de análisis por parte de las autoridades es el seguro de vida por un valor de 100 millones de pesos que Ojeda había adquirido en febrero pasado y en el cual él aparece como único beneficiario.



La diligencia judicial contra Juan Valderrama continuará en la mañana de este martes. Tras este dictamen de Medicina Legal, es probable que al novio de la extranjera también le sea imputado el delito de feminicidio. De ser hallado culpable, podría purgar 41 años de cárcel.



De hecho, en la audiencia de este martes, la abogada de Valderrama, Flor Alba Cely de Vera, le pedirá al juez del caso que remita a su defendido a Medicina Legal para que se le realice una valoración psiquiatrica, porque según ella, él es un sujeto no imputable.



"En Colombia somos imputables o no imputables. En caso de ser inimputable, Juan irá a un centro psiquiatrico, esa es la posición de la defensa", dijo Cely de Vera.



Según la defensa, hace varios años Valderrama estuvo en un accidente de tránsito que lo mantuvo en estado de coma durante un largo tiempo y esto habría generado afectaciones psicológicas en él.





