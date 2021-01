En Valledupar, una médica se encuentra en UCI tras una lipólisis láser

En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Erasmo de Valledupar permanece una médica general, luego de que le realizaran una lipólisis láser en una clínica de procedimientos estéticos de esta ciudad.



El procedimiento se llevó a cabo hace varias semanas, por la médica esteticista Luisa Guerra, sin embargo, cuatro días después de la intervención, la paciente comenzó a experimentar complicaciones de salud y se trasladó al centro hospitalario.



“Estoy drenando, estoy drenando”, dijo la paciente al personal de la salud que la atendió de emergencia, el pasado jueves, lo que hizo sospechar que algo no andaba bien.



“Llegó con fiebre y algunas molestias abdominales. Comenzamos a limpiarla, pero nos dimos cuenta que no se trataba de pus, sino que segregaba heces”, sostuvo uno de los galenos del centro hospitalario.



Luego de una minuciosa valoración médica, encontraron la causa del problema: Fascitis Necrotizante de la pared abdominal, donde según los especialistas, la paciente perdió entre el 70 y 80% de la pared abdominal.



“Tuvo una complicación secundaria al evento de la cirugía, ya que presentaba una malformación en la pared abdominal, que hacía que los intestinos estuvieran fuera de la pared. Cuando la operan se encuentran con esta situación. Ya salió de su fase crítica, ahora viene la cirugía reconstructiva”, explicó uno de los cirujanos plásticos que la valoró.



Frente a esta situación, la médica esteticista Luisa Guerra, quien lleva una década realizando este tipo de intervenciones, aclaró lo sucedido.



“Esta paciente tenía una enfermedad oculta. Presentó una eventración producto de una cirugía que ella tuvo hace nueve años. Es decir, era como una hernia, una porción pequeña del intestino, que estaba asomada en la pared abdominal, al momento de practicarle el procedimiento, esa parte se perforó y quedó drenando sobre la pared abdominal. A la paciente no se le produjo una peritonitis”, explicó la médica esteticista.



Según criterio de algunos cirujanos plásticos de la región, esta situación pone en evidencia el alto riesgo para la vida que representan estas intervenciones realizadas en los centros estéticos, ya que los pacientes se exponen a serias complicaciones.



“No entendemos, como una médica se somete a una cirugía de esta naturaleza con un médico que no tiene la idoneidad para realizar este tipo de procedimiento, porque los autorizados para este tipo de cirugías son los cirujanos plásticos”, sostuvo un cirujano plástico de Valledupar, que prefirió omitir su nombre.



Sin embargo, Guerra defiende su trabajo profesional, aduce que tiene un record de intervenciones exitosas, que está preparada académicamente y que su campo de acción, le permite legalmente realizar este tipo de procedimientos.



“Si soy idónea para realizar este trabajo. Tengo mis competencias, mis cursos, horas de entrenamiento, legalmente si puedo realizar este tipo de procedimientos. Lo que sucedió, es un caso fortuito, es la primera vez que me ocurre una situación como esta. Cualquier profesional que la hubiera operado se hubiese encontrado con esta eventualidad”, recalcó la médica esteticista.



No existen denuncias

Sobre estos hechos, el Tribunal de Ética Médica del Cesar, también se pronunció y afirmó desconocer las denuncias sobre estos hechos.



“No tenemos denuncia sobre este caso en concreto, sin embargo, investigaremos la situación respectiva para establecer si hubo negligencia o impericia, es decir, una acción indebida del médico”, recalcó, Joaquín Maestre Vega, presidente del Tribunal.



En la secretaría de salud departamental tampoco reposan quejas al respecto y afirman que desde la oficina de Inspección, Vigilancia y Control, Prestación y Desarrollo de Servicios, se vienen realizando visitas correspondientes a los centros de estéticas.

“Seguimos el cronograma que nos imparte el ministerio. Desde la competencia que tenemos, hasta ahora, no hemos encontrado ninguna anormalidad en estos centros. Para ir más allá de estos procesos sancionatorios, se requiere de una queja formal de cualquier persona”, explicó Yelenka Urbina, jefe de la oficina de Inspección y vigilancia.



Por su parte, la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos, sede Tayrona, destacó, que estos pacientes deben ser operados por profesionales calificados en clínicas habilitadas por la secretaría de salud, cumpliendo para ello todos los protocolos de bioseguridad.



“Somos una sociedad privada donde la Doctora Guerra, no pertenece a esta asociación, pero desconocemos el caso en mención y no somos ente regulador, somos una agremiación científica”, puntualizó Damaris Romero Chamorro.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar