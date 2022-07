La elefanta Leidy, recordada por los muchos porque estuvo 31 años en el llamado Zoológico Santa Fe de Medellín, hoy Parque de la Conservación, sigue presente en estas tierras a pesar de que murió en el 2012.



En diciembre del 2021 arrancó un programa de exhumación de sus huesos enterrados en el Parque Temático Hacienda Nápoles y hoy su osamenta es cuidadosamente reparada en la Clínica Veterinaria de la Corporación Universitaria Remington, en el corregimiento de Santa Elena, oriente de la capital antioqueña.

Los profesionales recuperaron el 97 por ciento de las piezas, pero no todas estaban en buen estado. Foto: EFE/ Luis Eduardo Noriega A.

"Hay 2 laboratorios, el forense y el de morfología, y entre ambos hacemos la actividad de reparación, de acomodamiento, limpieza e identificación que tienen todas las piezas asociadas", detalló Julio Aguilar, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria.



La tarea no es fácil. Son 220 huesos los que tienen estos animales y Leidy requirió tratamiento especial porque llevaba más de una década bajo tierra.



Esperamos que antes de octubre terminemos la fase de restauración y proponer la etapa de estructuración y armado de las piezas FACEBOOK

"El ambiente hizo transferencia de información a los huesos, es decir que cualquier animal que esté inhumado, hará transferencias al suelo y el suelo también transferencias a él, por eso debemos tener en cuenta que lo que encontremos puede no ser de Leydi", aclaró el decano.



Los profesionales recuperaron el 97 por ciento de las piezas, pero no todas estaban en buen estado, pues la elefanta tenía 71 años y sus huesos no estaban del todo bien. Tienen en su poder media tonelada de huesos.



La tarea ahora se concentrará en huesos más grandes, como la pelvis, las escápulas y la cabeza. Esta última tenía fracturas.



¿Por qué desenterrarla?

Además de objetivos científicos por parte de esta universidad, el Parque Hacienda Nápoles, propietaria de esta elefanta, busca que sea reconstruida y exhibida en ese lugar, ubicado en el municipio de Puerto Triunfo, Magdalena Medio de Antioquia.



Luego de que los huesos estén caracterizados, limpios y reconstruidos, se armará el esqueleto como en los grandes museos del mundo. “Esperamos que antes de octubre terminemos la fase restauración y proponer la estructuración y armado de las piezas”, agregó el decano.



Médicos forenses veterinarios limpian uno de los huesos de las extremidades de la elefanta Leidy, el 17 de diciembre de 2021, en la Clínica Veterinaria Uniremington de Medellín. Foto: EFE/ Luis Eduardo Noriega A.

De ser un hecho, Leydi volvería a la “vida”, a los ojos de los espectadores que por tres décadas las visitaron al otrora zoológico de Medellín, pero esta vez en huesos contará su historia, que arrancó desde 1981, cuando fue donada por un empresario, quien previamente la había adquirido del Circo Modelo, de Bogotá.



Fueron 31 años de estadía hasta que su vejez y la enfermedad apagaron su vida. Ahora ella se reconstruye con la fuerza y la blancura de sus huesos para que la aprecien y la recuerden como la gran elefanta que ha tenido Medellín en su historia.

DAVID CALLE

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN