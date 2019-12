Evento denominado #RumboALaU organizado por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS (en adelante UNIMINUTO), en alianza con GUÍA ACADÉMICA y CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. (en adelante CEET).



OBJETIVO: realizar el Reto Facebook Live con dos participantes que serán seleccionados conforme a estos términos y condiciones. El Reto pondrá a prueba los conocimientos de los participantes para resolver el “Cifrado César”. A los dos (2) participantes se les hará entrega de un kit escolar.

Cada kit escolar tendrá en su interior: una agenda; un esfero; una sombrilla; un mug; una usb; una manilla; y una pelota.

FECHA, HORA Y LUGAR: jueves 12 de diciembre a las 10 am, en el Laboratorio de tecnología de las instalaciones de UNIMINUTO sede principal carrera 73 A # 81B -70 – Plazoleta principal de la ciudad de Bogotá D.C. (en adelante El Evento)

1. PARTICIPANTES:

• Organizador: UNIMINUTO

En alianza con: Guía Académica con apoyo Casa Editorial El Tiempo.

• Asistentes: en general todo el público que atienda al Evento.

• Participantes: 2 asistentes que cumplan los requisitos dispuestos en este documento para participar en el Reto Facebook Live.



2. OBLIGACIONES DE LOS ASISTENTES:

Los Asistentes deberán cumplir con las instrucciones de ingreso y reglas para la permanencia en las instalaciones de UNIMINUTO, durante el Evento. UNIMINUTO se reserva el derecho de admisión y permanencia.



3. ACEPTACIÓN TOTAL DE LOS TÉRMINOS.

Estos términos y condiciones se encuentran publicados en la página web https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades. Los Asistentes del Evento por el solo hecho de asistir e inscribirse al Evento, declaran haber leído y entendido los presentes Términos y Condiciones, por esta razón conocen y aceptan su contenido. Las decisiones de CEET y el Organizador sobre todos y cada uno de los aspectos del Evento y estos Términos y Condiciones serán definitivas e inapelables.



4. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

UNIMINUTO, con apoyo de Guía Académica enviará las invitaciones al Evento, para que los interesados en la carrera de Tecnología en Gestión de Seguridad en Redes de Computadores asistan al Evento y reciban información de la carrera.



5. DINÁMICA RETO EN FACEBOOK LIVE

Dentro del Evento, se realizará una actividad relativa a la tecnología de gestión de seguridad en redes de computadores, denominada “Reto Facebook Live” (en adelante La Actividad). En el Reto participarán dos (2) asistentes que deberán cumplir los siguientes requisitos:



i) Deben seguir a EL TIEMPO y Guía Académica en Facebook; y

ii) Tener la autorización de padre, madre o tutor, en caso de ser menores de edad.



Los dos (2) participantes, pondrán a prueba sus conocimientos sobre “Cifrado César”, el cual está relacionado con la criptografía y seguridad de la información. La Actividad se llevará a cabo de la siguiente manera:



1. Se realizará una introducción de dos minutos acerca del cifrado César.

2. La Actividad, constará en descifrar el siguiente mensaje: dwgovtcdclq. Que está seguido de la secuencia: 200 19 18 17 16 10.



La Actividad será transmitida en vivo a través de la página de EL TIEMPO en Facebook (https://www.facebook.com/eltiempo/).



6. REGALOS.

A los dos (2) participantes de La Actividad se les entregará un kit escolar. La entrega de los kits escolares se realizará después de terminada La Actividad, en las instalaciones de la UNIMINUTO anteriormente señaladas y como requisito, los beneficiarios deberán presentar su documento de identidad original y haber cumplido con los requisitos de participación mencionados en el punto 5.



Así mismo, los beneficiarios deberán firmar el acta de recibido del obsequio, con los datos solicitados en ésta. El obsequio es intransferible y se entregará personalmente al beneficiario o a quien éste autorice por escrito en debida forma para tal efecto. El obsequio no podrá ser cambiado por otro ni por dinero en efectivo. No aplica para empleados ni funcionarios de CEET, UNIMINUTO y sus filiales.



En este sentido, los participantes autorizan a CEET, GUIA ACADEMICA y UNIMINUTO a publicar su nombre durante la realización del Evento.



7. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:



CEET, GUÍA ACADÉMICA ni UNIMINUTO serán responsables por:

a) Daños o perjuicios que pudieren sufrir los Asistentes, sus acompañantes o los terceros con motivo y/u ocasión del Evento, exoneran y declinan de todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual a los Organizadores y Facebook, frente a Asistentes y/o acompañantes y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada Asistente por el hecho de participar en el Evento.

b) La responsabilidad por la garantía de los útiles escolares que se encuentren dentro del kit escolar corresponderá a sus fabricantes.



CEET ni GUÍA ACADÉMICA serán responsables por:

7.1. La información y/o los servicios o productos suministrados por UNIMINUTO, será responsabilidad exclusiva de esta.

7.2. La redención de regalos a cargo de terceros es responsabilidad exclusiva de UNIMINUTO.

7.3. Por las decisiones de inscripción y registro en la(s) carrera(s) ofrecida(s) durante el Evento.

7.4. Por la entrega del premio frente los beneficiarios, por el cuidado, el uso o por los daños por uso inapropiado del mismo.

7.5. Por la seguridad y confidencialidad de los datos personales que figuren en las bases de datos de UNIMINUTO.



8. HABEAS DATA

De conformidad con lo establecido en la Legislación aplicable en materia de Protección de Datos de carácter Personal, los datos personales de los participantes serán tratados de acuerdo con el aviso de privacidad aceptado en la inscripción al Evento.



9. MODIFICACIONES:

Los Organizadores se reservan el derecho de modificar, ampliar y/o aclarar las presentes Términos y Condiciones. En caso de ocurrir tales variaciones, el Organizadores dejarán constancia de estas, en la página web: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/mecanica-actividad-universidad-minuto-de-dios-442622