¿Es cierto que me pueden multar por usar el celular en un banco?

En los últimos año, el celular se ha vuelto un artefacto indispensable no solo para los adolescentes o los jóvenes, sino para gente de todas las edades. Sin embargo, parece que en ocasiones nos olvidamos de que en las entidades bancarias está prohibido hacer uso de los dispositivos electrónicos.

En este sentido, en internet y redes sociales está circulando un volante rotulado con el logo de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) en el que dice que supuestamente los bancos empezarían a cobrar fotomultas a aquellos que saquen su celular en estos espacios.



EL TIEMPO habló con Asobancaria para rectificar esta información y la entidad manifestó que esta información es falsa.



Jaime Rincón, Director de Gestión operativa y Seguridad de Asobancaria, aseguró que “este mensaje ha rotado en varias oportunidades en redes sociales y en varias oportunidades lo hemos desmentido. Es importante decirle a la comunidad que esté pendiente de la información que se publica en la página web de Asobancaria y en las redes sociales oficiales para evitar caer en estas noticias falsas.

Esta es la imagen que está circulando

Asobancaria ha desmentido en repetidas ocasiones esta información. Foto: Archivo particular

Asimismo, en un comunicado expresaron que “el Código Nacional de Policía no contempla la aplicación de este tipo de comparendos, por lo que las autoridades no han emitido ninguna comunicación oficial en la cual se indique la implementación de estas multas”.



La entidad recomienda omitir esta información y le sugiere a los usuarios del sistema financiero que en caso de que sean víctimas del cobro de estas multas no autorizadas, reporten de inmediato a la gerencia del banco.



Es importante resaltar que a pesar de que la información es falsa y no habrá fotomultas, está prohibido el uso de estos dispositivos en los bancos.

​

Contenidos como las cadenas de WhatsApp, fotos o vídeos son susceptibles de ser viralizados rápidamente sin que se haya comprado la veracidad de los mismos y lo que hacen es desinformar.



Las ‘Fake del Face, el cazamentiras de EL TIEMPO, va a desmentir una pieza falsa semanalmente.



¿Cómo puede hacernos llegar sus cadenas, fotos y audios falsos? Haga clic en este enlace: https://wa.me/573143591680



Aclaramos: aquí no se contestan los mensajes, recibimos la información y se desmiente en un artículo semanalmente.