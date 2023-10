'Me iban a matar': madre de candidato liberada en medio de secuestro en Huila

Una rápida acción del Ejército y la Policía del Huila permitió este fin de semana el rescate de la señora Lucy Escalante, madre de Fernando Pisso Escalante, candidato a la alcaldía de El Pital, municipio ubicado en el suroccidente de ese departamento.



Al enterarse del caso, el candidato pidió ayuda en redes sociales pues a su madre, de 60 años, se la habían llevado dos desconocidos que la sacaron de la finca ubicada en la vereda El Recreo.



“Por favor, se llevaron a mis papás, los sacaron de la finca, se los llevaron en una camioneta Ford Ranger”, afirmó el candidato Pisso quien luego confirmó que solamente su mamá había sido víctima del secuestro.

El coronel Gustavo Adolfo Romero, comandante de la Policía en Huila, afirmó que dos sujetos que hurtaron una camioneta se llevaron a la señora Lucy Escalante, en hechos que sucedieron en la vereda El Recreo.



“Tras un plan candado en toda la región, se logró liberar, sana y salva, a la ciudadana”, dijo el coronel.



El operativo permitió la captura de dos sujetos que portaban armas de fuego y, al tiempo, fue recuperada la camioneta.



En su casa del municipio de El Pital, Lucy Escalante señaló que “dos hombres armados nos intimidaron a mí y a mi esposo, y solo a mí me subieron a la camioneta tras obligarme a entregarles las llaves de la camioneta”.



“Siempre decían que me iban a matar, que yo era la prenda de garantía para ellos”, agregó la mujer y dijo que “le doy gracias a Dios y al Ejército por la liberación”.



El candidato a la alcaldía de El Pital aseguró que no se trató de un hurto pues su mamá fue amedrentada y obligada a subirse a una camioneta en la que se la llevaron los delincuentes.



“Mi madre está a salvo”, dijo el candidato y agregó que, en el país, “vivimos momentos difíciles, la inseguridad está latente por todos lados”.