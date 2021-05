Mayores de 60 años reclamaron por quedarse sin vacunas en Santa Marta

Este lunes se presentaron aglomeraciones y protestas en un punto de vacunación masiva de Santa Marta, por parte de personas de 60 a 64 años que exigían se les aplicara el biológico.



Muchos se quejaron porque luego de hacerlos esperar por varias horas, les expresaron que se habían acabado las dosis dispuestas para la población de ese rango de edad.

Varios de los presentes aseguraron que sus EPS los habían citado para suministrarle la vacuna contra el Covid- 19, pero no encontraron ninguna respuesta.



(También: 950 mil personas han ingresado a los 16 balnearios de Santa Marta)



“Para qué citan a las personas si no hay vacunas suficientes. Qué falta de respeto con los adultos mayores venirnos a exponernos acá”, manifestó uno de los afectados.



Los ancianos expresaban su desespero por recibir la dosis, debido a que muchos de ellos tienen comorbilidades y temen a complicarse de salud por el virus.



(Lea: Covid-19 en Atlántico: leve descenso en contagios y muertes)



La Alcaldía emitió un comunicado de prensa en el que explicó que el Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, no dispone de vacunas para inmunizar a los adultos mayores entre 60 y 64 años, ya que los biológicos enviados por el Gobierno Nacional para esta población, fueron aplicadas en su totalidad.



“El Ministerio de Salud asignó 1.170 dosis de Pfizer para este grupo residente en la ciudad, pese a que, en el Distrito, la población entre 60 y 64 años es de alrededor de 30.000 personas”, informó la administración distrital.



La Alcaldía reiteró el llamado a los ciudadanos con edades entre 60 y 64 años, a no asistir a las IPS vacunadoras, ni al Coliseo Menor, porque no serán atendidos hasta que no lleguen más dosis.



“Este grupo debe esperar a que llegue un nuevo lote de vacunas, por lo que se les estará informando a través de los medios institucionales para continuar con el agendamiento”, sostuvo en el comunicado.



La Alcaldía insistió en la necesidad de que a la ciudad se envíen un mayor número de vacunas, para poder avanzar de manera rápida con la inmunización de la población, a través de la vacunación en los escenarios deportivos que se han dispuesto para tal fin.

Entre tanto, los adultos mayores de 65 años en adelante, pueden acudir a vacunarse en cualquier punto, sin necesidad de agendamiento.



Actualmente Santa Marta cuenta con más de 20 IPS vacunadoras habilitadas y un Centro de Vacunación instalado en el Coliseo Menor.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

