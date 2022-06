El sábado 23 de mayo de 2018, a Mónica Berenice Blanco, de 47 años, la bajaron con vida de un vehículo y luego le propinaron seis disparos. El crimen ocurrió a cinco minutos del casco urbano de Corinto. Fue un mes antes de la masacre de la candidata a la alcaldía de Suárez Karina García y cinco personas más.



El cuerpo de Mónica Berenica Blanco quedó abandonado debajo de un árbol, frente al cementerio de los Evangélicos de esta zona del norte de la región.

Detrás del crimen de la argentina quien promovía el tour de la cannabis, luego de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, en La Habana (Cuba) estaba Léider Yohani Noscué, alias Mayimbú, el amo de la coca y la marihuana en Cauca, de acuerdo con las autoridades.



Según la Fiscalía y la Policía, 'Mayimbú' quería mandar un mensaje contundente, en rechazo a extraños en la zona del norte caucano con municipios como el mismo Corinto, además de Caloto, Miranda y Santander de Quilichao.

Ella era Mónica Berenice Blanco. Foto: Archivo particular

Esta es la zona del 'Triángulo de la marihuana', donde se comercia clandestinamente la Cripy. Se calculan más de 13.000 hectáreas.



Mónica Berenice Blanco les mostraba a jóvenes mochileros Corinto, así como el corregimiento Tacueyó, en Toribío, dos horas de Cali.



Cuatro días antes de su asesinato, la extranjera acompañaba a dos jóvenes israelitas.



Muchos calificaron a Mónica Berenice como una valiente, al igual que a la candidata por la alcaldía de Suárez Karina García, que fue asesinada en una masacre que conmocionó al país, en septiembre de 2019. La camioneta en que se desplazaban fue baleada e incinerada con los cuerpos adentro, señalaron las autoridades.



De acuerdo con las autoridades, las disidencias del sexto frente y la columna móvil ‘Jaime Martínez’ de las Farc con 'Mayimbú' a la cabeza, son los absolutos amos y señores de una zona montañosa rica en cultivos de coca y en corredores de narcotráfico. No existe ningún otro grupo ilegal que haya intentado siquiera disputar un pedazo de su reino.



"Por ejemplo, un grupo, de manera agresiva, no permitió que mis seguidores pusieran publicidad. En la vereda de Unión Olivares fue desprendido un pasacalle que teníamos y, hasta hoy, no sabemos de su paradero, y hoy, me llaman a advertirme porque están orquestando pegarme un susto por el corregimiento La Toma, vereda de Yolombó”, había sostenido Karina García, en ese mismo mes en que fue víctima de la masacre en La Betulia.



“Hago un llamado a la comunidad en general, para que nos unamos y no permitamos que sea por medio de mentiras y violencia que nos obliguen a votar siempre por los mismo. Muchísimas gracias y continuaré trabajando porque juntos construiremos y lograremos un municipio mejor”, fueron sus palabras.



POPAYÁN y CALI