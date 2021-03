'Fuimos llevados contra nuestra voluntad; tenían pistolas'

Luego de pasar 9 días desaparecido, en la madrugada de este jueves Mauricio Ramírez volvió a su casa en Anserma, Caldas.



El joven, junto a otros siete amigos, desapareció el viernes 26 de febrero en Valdivia, Antioquia, municipio en donde estaban de paso, pues su destino final era Cartagena, a donde se dirigían para conocer el mar.

EL TIEMPO habló con Ramírez, quien aseguró que él y sus acompañantes fueron conducidos a un lugar desconocido, todo en contra de su voluntad.



“Eso pasó el viernes en la noche. Nosotros íbamos en el camión, nos pararon y nos bajaron. Yo no sé dónde era eso, no conozco nada de por ahí, pero todo fue contra nuestra voluntad, nos mostraron pistolas”, narró Ramírez.

Este joven, seguidor acérrimo del Atlético Nacional, señaló que al momento del rapto sí les dijeron que se los llevaban para trabajar.



“Lo único que nos dijeron es que íbamos a trabajar en fincas, haciendo diferentes labores, pero nunca nos dijeron si eran cosas buenas o malas. Yo creo que a mí me dejaron abandonado porque yo no puedo hacer mayor cosa”, señaló.



Este joven padece un problema de desviación de columna en tratamiento, razón por la cual, supone la familia, no era de utilidad para los captores, quienes lo dejaron abandonado en una finca de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, hasta donde llegó el Gaula a rescatarlo.

Sobre sus compañeros de viaje, con quienes se dirigía a conocer el mar en Cartagena, dijo no saber nada, pues los separaron momentos después del rapto.



“Cuando nos cogieron nos apartaron a todos, nos hicieron dejar las pertenencias y yo nos los volví a ver. Yo pienso que no están todos en el mismo lugar”, aseguró el joven.



Mauricio manifestó no tener idea quiénes fueron los captores ni las razones para dejarlo libre. “En el momento en que nos cogieron sí temí por la vida de todos, pero después nos llevaron y ya no sé qué decidieron o por qué me dejaron libre”, añadió.

En su casa, en Anserma, lo esperaban sus padres y su hermana, quienes, a pesar de la alegría de volver a verlo, siguen angustiados por José David Valencia de 15 años, el sobrino de Mauricio del que aún no tienen ninguna información.



Al respecto, el joven aseguró que solo anhela verlo de nuevo sano y salvo. “Yo si le pido a las autoridades que no dejen de buscarlos. Para mí fue muy triste volver solo, sin él y sin mis amigos”, apuntó.



Mauricio llegó a su casa con un maletín amarillo en los hombros, uno que su hermana reconoció al instante. “Es de mi niño, dónde está mi niño”, preguntó entre sollozos al momento de recibir a su hermano.



“Es una emoción, una alegría muy grande, pero que no es completa. Tenemos mucha preocupación y nostalgia por el niño, nuestro nieto, no sabemos nada y seguimos sin respuestas”, señaló Héctor Ramírez, padre del joven de 21 años y abuelo de José David.



¿Rapto para fortalecer a ‘Los caparros’?

Por el momento las autoridades aseguran que siguen en la búsqueda de los otros siete jóvenes que, según las primeras hipótesis de la Policía de Antioquia, habrían sido retenidos por miembros de ‘Los caparros’, que tienen operaciones en la zona.



Este diario tuvo acceso a un informe de inteligencia de la Policía que da cuenta de que ‘los Caparros’ estarían reclutando a los jóvenes de la región, y hasta a ciudadanos venezolanos, con la finalidad de reforzar sus filas para mantener la guerra territorial que libran desde hace dos años contra el ‘clan del Golfo’.

Estas dos redes se están disputando el control del narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones en Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza, los municipios que conforman el Bajo Cauca antioqueño.



Los del clan están bajo el mando de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel; y ‘los Caparros’, están bajo las órdenes de Róbinson Gil Tapias, alias Flechas.



‘Flechas’, por quien se ofrece una recompensa de hasta 594 millones de pesos, asumió el control de la red luego de que la Fuerza Pública le dio muerte en combate a Emiliano Alcides Osorio, alias Caín o Pilatos, el 17 de noviembre de 2020.



‘Los Caparros’ eran el brazo militar del ‘clan del Golfo’, pero una disputa por un cargamento de cocaína llevó a que ‘Caín’ se revelará contra ‘Otoniel’, dando inicio a una guerra que hoy ha cobrado la vida de cientos de personas y ha generado un duro desplazamiento en el Bajo Cauca antioqueño.

LAURA USMA CARDONA

Especial para EL TIEMPO

MANIZALES

