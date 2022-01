Tras nueve meses del asesinato de Lucas Villa Vásquez, mientras se encontraba en un plantón pacífico en el viaducto de Pereira, aún no se conocen los autores ni los motivos del homicidio del estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).



(Puede leer: ¿Hubo un tercero involucrado? Fiscal da detalles del crimen de Mauricio Leal)

Desde hace meses, Sidssy Vásquez, hermana de Lucas Villa, ha venido denunciando que no han recibido información de la Fiscalía y ahora, con la velocidad en la que se resolvió el caso del estilista Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, la joven expresó en sus redes sociales que "muy bacano y todo que la Fiscalía resuelva el caso de un peluquero estrato 6, pero para cuándo el caso de mi hermano y las demás víctimas", cuestionó la hermana de Villa.

El caso de mi hermano no tiene avances, no sabemos nada de los autores materiales ni intelectuales FACEBOOK

TWITTER

La joven le dijo a EL TIEMPO que la Fiscalía no ha presentado avances en la investigación del caso. "Para el caso de mi hermano destinaron fiscales de Bogotá debido a que, para nadie es desconocido, Risaralda está permeada por la corrupción y por eso no fueron fiscales de la región. El caso de mi hermano no tiene avances, no sabemos nada de los autores materiales ni intelectuales", señaló Vázquez.



(Además: Casa por cárcel para concejal de Cartagena capturada con un kilo de cocaína)



Y agregó que afortunadamente el caso de Mauricio Leal se esclareció, pero "es triste que salga el Fiscal general hablando con bombos y platillos sobre su gran caso, pero el caso de Lucas, de Héctor Fabio y de Brian Rojas (en Risaralda), están frenados y por más pruebas que se les han entregado, la Fiscalía no ha querido avanzar".



La hermana de Lucas afirmó que se tienen "pruebas y videos donde se evidencia la omisión de la Policía Nacional y no se está llamando a ninguna declaración a nadie para que hablen por qué ese día tomaron acciones que permitieron que a mi hermano lo asesinaran".



Los únicos avances en el caso fueron revelados a finales del año pasado por una investigación realizada por 'Cero setenta', revista digital de la Universidad de Los Andes. La publicación dio a conocer que se trató de un asesinato premeditado y organizado pues los sicarios lo rondaban en varias motos y la bala que finalmente lo habría matado fue disparada a menos de un metro de distancia.

Más contenido de Colombia:

Fiscal del caso Mauricio Leal presentará pruebas en el caso Enrique Vives

Cali prepara medidas por presencia de guerrilla, disidentes y narcos