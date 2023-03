Un llamado al Gobierno Nacional para que esté atento a los movimientos del 'clan del Golfo' en el Magdalena Medio y que afectan al departamento de Santander hizo el gobernador, Mauricio Aguilar.

Según Blu Radio, el mandatario seccional solicitó la realización de un consejo de seguridad regional para analizar la compleja situación de orden público que se vive en el Magdalena Medio, donde en los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, han sido asesinadas 32 personas en lo que va corrido del año.

“Nosotros hemos incrementado en 134 por ciento los hechos violentos con los que correspondió en el 2021, 54 más", afirmó Aguilar.



Además, subrayó que cuatro líderes sociales fueron asesinados en el 2022, tres en Barrancabermeja y uno en Puerto Wilches.



El gobernador señaló que se han lanzado alertas ante el incremento de la minería ilegal por parte de bandas criminales.



“El 'clan del Golfo' ya está acechando al departamento de Santander. Nosotros podemos tener contención, pero no la aguantamos si no hay acciones efectivas, contundentes contra la delincuencia. Mire lo que está sucediendo en Cimitarra, en Landázuri con la minería ilegal. Ojalá, Dios no lo quiera, no se nos presente una situación allí en Soto Norte”, dijo el mandatario a esa emisora.

