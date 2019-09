La lujosa boda de Mauricio Urquijo y María Isler que terminó en robo

La celebración del matrimonio del actor de televisión, Mauricio Urquijo con la modelo María Gabriela Isler, se vio empañada por el robo de los sobres que la pareja recibió de los invitados, cuyo dinero sería utilizado para cubrir los gastos del evento.

La ceremonia y recepción, que se llevó a cabo en el salón de eventos del hotel Miami, en el Centro Histórico de Santa Marta, solo contó con la participación de amigos allegados y familiares de la novia.



A ambos se les vio siempre felices, a pesar de que hace unas semanas algunos de los seres queridos del actor habían manifestado que Urquijo no estaba en la capacidad mental de sostener una relación sentimental a raíz de una afectación que sufre en el cerebro.



La fiesta transcurrió en medio de alegría de todos los participantes que se dieron un festín de buena comida y tomaron whisky hasta las 4 de la mañana, hasta cuando llegó el momento de pagar el alquiler del lugar, las comidas y bebidas consumidas.



La modelo María Gabriela Isler, quien se encargó de contratar toda la logística para su boda soñada, se dirigió a la recepción del hotel y manifestó que no tenía forma de cancelar la cuenta de $3.500.000 porque los sobres con dinero que entregaron los invitados habían sido robados.

La explicación de la novia causó disgustó entre el personal administrativo que no creyó en las explicaciones recibidas y exigió que se pagara por el servicio ofrecido.



Al no tener respuesta positiva de los recién casados, el hotel decidió poner fin al festejo y llamar a la Policía para que interviniera y ayudara a resolver el problema.



María Gabriela Isler, en dialogo con EL TIEMPO aseguró que nunca se negó a pagar la cuenta, “por el contrario me excusé por lo que estaba pasando y solicité que llegáramos a un acuerdo ante el inconveniente que se había presentado con los sobres extraviados”.



La mujer dijo que estaba convencida de que en su lluvia de sobres recogería por lo menos unos cinco millones de pesos, pues “los invitados eran personas muy cercanas que nos querían mucho”.



A Isler y Urquijo, además, les estaban cobrando unos cubiertos que se perdieron de las mesas y unos productos que pidieron los invitados en el mini-bar del hotel a nombre de la pareja.

No esperábamos una cuenta tan alta, la verdad en medio de la alegría me descuidé por un momento y sucedieron varias cosas negativas FACEBOOK

“No esperábamos una cuenta tan alta, la verdad en medio de la alegría me descuidé por un momento y sucedieron varias cosas negativas que empañaron la celebración, sin embargo, lo que menos me esperé es que llegara la Policía y recibiéramos un trato de delincuentes”, afirmó Isler.



Luego de algunos intercambios de palabras y con la mediación de las autoridades, los recién casados acordaron con la administración del hotel firmar una letra en blanco, con el compromiso de cancelar la semana siguiente el pago que adeudaban.



Según María Gabriela, “este incidente registrado afectó la salud del actor Mauricio Urquijo a quien tuvo que llevar de inmediato a descansar porque sufre de problemas cognitivos y se desestabiliza muy fácilmente”.

Finalmente, la novia, que no pudo pasar la noche en el hotel como estaba planeado, lamentó que su matrimonio haya terminado en medio del escándalo, no obstante, dice que está feliz con su esposo con quien espera compartir por el resto de su vida.



“Ahora solo pienso en que Mauro se recupere de todo esto y veamos lo que sucedió como una anécdota más.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA.