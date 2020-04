La tierna historia de amor que nació en un albergue durante cuarentena

Un habitante de calle que estuvo ocho meses en el seminario fue quien realizó la boda simbólica de la misionera María Cecilia Osorio Betancur y el pintor Alfonso Ardila que tuvo lugar en el albergue temporal para habitantes de calle que la Alcaldía de Manizales dispuso en el sector del Arenillo.

Ninguno de los dos es habitante de calle, pero por circunstancias adversas llegaron allí hace un mes. María Cecilia es misionera, vive haciendo obras de caridad y, antes de decretar la cuarentena obligatoria, estaba haciendo una misión en el municipio de Neira -ubicado a 30 minutos de Manizales-. Ya se disponía a regresar a Bogotá, pero al no poder viajar se le ofreció un lugar en el albergue y ella aceptó.



Alfonso también llegó ahí por accidente. Él trabaja en construcción, revoca y pinta. En medio de sus labores, cayó de un andamio y quedó tendido en el suelo; no fue atendido por nadie, por eso la Secretaría de Gobierno del municipio lo encontró tendido en el suelo. Cuando despertó, no recordaba nada, entonces fue trasladado hasta el mismo albergue en donde conoció a la mujer con la que espera terminar su vida.

Uno de los habitantes del albergue, que estudió en un seminario, los casó simbólicamente Foto: John Jairo Bonilla

"Ella llegó desolada y apenas con una maleta, también por casualidad como yo. Decidimos hacer esto para demostrarle al mundo que sí hay amor y que no tenemos miedo de lo que pasa. Si hay una crisis de hambre sobreviviremos por misericordia de Dios, como hasta ahora", comentó Ardila.



El pintor es viudo y fue seminarista, según él, fue ese sentir de amor por Dios lo que les permitió más afinidad. Ella piensa lo mismo.



"Esto es un imprevisto de Dios para llegar al matrimonio, yo lo anhelo esto desde los 10 años, pero por la vida que elegí no había podido. Esto demuestra que no es lo que uno tenga en agenda, sino lo que Dios tenga destinado", comentó Osorio.



Aunque el matrimonio se dio en difíciles circunstancias, ya tienen plan para el futuro.

El brindis no pudo faltar en este singular matrimonio. Foto: John Jairo Bonilla

"Cuando esto termine, el plan en seguir haciendo misión, ir de pueblo en pueblo haciendo lo que Dios haría", añadió la mujer, quien es oriunda de Manzanares, otro municipio caldense.



La 'boda', que fue con vestido blanco, traje de gala y hasta damas de honor, tuvo un gran número de asistentes, las otras 243 personas que conviven con la pareja en este albergue temporal. Allí, ellos fueron testigos de este amor que se dio en tiempos de pandemia.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES

En Twitter: @Laurau_c