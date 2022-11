Maternidad y matrimonio en la niñez indígena: entre tradición y delito

Matrimonio infantil



En las zonas rurales, los embarazos en niñas menores de edad suelen suceder bajo un falso consentimiento o como consecuencia de matrimonios infantiles o uniones tempranas. Las costumbres socioculturales —más conservadoras que en las ciudades— juegan un papel importante y comprometen la llegada de un hijo al concepto tradicional de familia. Sucede lo mismo en los resguardos, donde cada aspecto de la vida cotidiana está ligado a la cosmogonía. Allí, por ejemplo, más del 40 por ciento de las madres entre los 10 y los 14 años conviven con su pareja bajo unión libre, indica el último censo.



Toda unión marital con o entre menores de edad es catalogada como matrimonio infantil. En Colombia, legalmente, los adolescentes mayores de 14 años pueden casarse de manera libre y consensuada, con la autorización previa de sus padres. Pero a pesar de esta permisividad en la norma, organismos internacionales como la Unicef y el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) advierten sobre lo perjudicial de esta práctica, que además tiene un impacto de género negativo.



Precisamente, es en escenarios de vulnerabilidad —pobreza, desescolarización y violencia— donde los niños, pero en especial las niñas y adolescentes, tienen una mayor tendencia a casarse antes de cumplir los 20 años. Uniones que, al final, terminan siendo decisiones obligadas indirectamente por sus condiciones de vida. Muestra de ello es que la población con mayor número de casos de uniones tempranas son las minorías indígenas, afro y campesinas.



La última Encuesta de Demografía y Salud (EDS), que data del 2015, arrojó que el 17 por ciento de las uniones entre parejas involucra a adolescentes entre los 13 y los 19 años, de los cuales ocho de cada diez son mujeres. Igualmente se identificó una diferencia entre quienes viven en áreas urbanas (14,5 %) y rurales (25,7 %), siendo estas últimas las más expuestas a tener convivencias tempranas.



Además de la concepción cultural —que al igual que en los embarazos tempranos influye en buena medida—, en las comunidades indígenas la falta de oportunidades en la proyección de vida motiva a muchas jóvenes a formar hogar antes de tiempo. “Aunque la cifra de bachilleres ha venido en aumento, no existe la posibilidad de continuar los estudios superiores y no queda otra opción, en especial para las mujeres, que conseguir marido”, cuenta Luz Dary Aranda, gobernadora del Cabildo Guambía del municipio de Silvia.



Esta razón motivó, años atrás, los matrimonios arreglados. “Las familias eran las que buscaban pareja para sus hijas y los acuerdos se hacían entre los padres. Sin ir muy lejos, mi madre se casó de esta manera”, relata la gobernadora indígena. Aunque el consentimiento ahora es necesario, la idea de utilizar el matrimonio como escape de la pobreza, violencia o para escalar socialmente se mantiene. Y, aun cuando la tendencia sí es más alta, las uniones tempranas no solo suceden en los pueblos ancestrales, sino que se dan en 24 de los 32 departamentos del país.



Según cifras entregadas por la Superintendencia de Notariado y Registro, en el 2021 se firmaron 303 uniones maritales que involucraban a un menor de edad. Cauca, con 67 matrimonios; Antioquia, con 28, y Valle del Cauca, con 19, fueron los departamentos que mayor número de casos presentaron, con una marcada diferencia del primero de ellos, que reunió el 22 por ciento del total nacional.



Solo en Piendamó se registraron 39 uniones. Y en Silvia, que es el municipio más cercano —a 40 minutos en carro—, 18. Estos números los convierten en los pueblos donde más se casan adolescentes, aún sin cédula, con una gran ventaja respecto al resto de ciudades que, además, los superan notablemente en habitantes. Por ejemplo, Bogotá, que tiene 200 veces la población de Silvia, no registró ningún caso; Cali, 3; Barranquilla, 4, y Medellín, 6.



Vale la pena señalar que entre las desigualdades de género de los matrimonios infantiles es común que la pareja de la niña o adolescente sea mucho mayor, lo que coarta aún más su independencia y hace que se construya una relación de poder con la que abandone su proyecto de vida para construir un proyecto de familia. En efecto, la EDS identificó que el 30,4 por ciento de las parejas de las mujeres entre los 13 y los 19 años es de 3 a 5 años mayor, y el 26,4 por ciento les llevan entre 6 y 9 años de diferencia.



Esta sumisión desencadena situaciones que las jóvenes no están preparadas para asumir y, por ende, la reproducción de los ciclos de precariedades. La deserción escolar, el embarazo temprano, así como sufrir maltrato físico, psicológico, sexual o económico son algunas de las consecuencias.



Pese a que conformar una familia a temprana edad representa una parte importante de las dinámicas sociales de las comunidades indígenas, los impactos negativos también saltan a la vista. El censo muestra que solo el 38 por ciento de las niñas entre los 10 y los 14 años que han sido madres asisten al colegio, frente el 90 por ciento de las que no lo son; porcentaje que va disminuyendo con el aumento de su edad. Así mismo, menos del 40 por ciento de las mujeres en edades entre los 15 y los 49 años trabajaron y la mayor parte de las que tuvieron hijos se dedicaron a las labores domésticas.