Masiva protesta en Valledupar  contra Afinia por  alza desmedida de servicio de energía

Decenas de usuarios de Afinia, la empresa de energía eléctrica que opera en el Caribe colombiano, se tomaron este jueves las instalaciones administrativas de esta entidad en Valledupar, para expresar su rechazo e indignación ante los cobros excesivos e injustificados en sus facturas.



La jornada fue convocada por líderes comunales de diferentes sectores de la capital del Cesar, quienes exigieron pronta solución a esta problemática que afecta la economía y la calidad de vida de todos los habitantes de esta sección del país.



Protestas contra Afinia. Foto: Archivo particular

“Es importante que revisen el incremento desmedido de este servicio.¿Hasta cuando Afinia seguirá golpeando el bolsillo de todos los sectores de Valledupar? Muchos de los afectados, son personas de escasos recursos, que sobreviven con un sueldo mínimo y el recibo les llega por la mitad de sus ingresos”, resaltó.



La protesta estuvo marcada por el drama de varias familias que denunciaron casos de abuso y arbitrariedad por parte de Afinia.



Una de ellas fue la de Lida Betancourt, una humilde mujer discapacitada que vive sola en el barrio 450 años, un sector popular de la ciudad. La mujer, que no tiene empleo y solo recibe el apoyo de una hermana que le da 500 mil pesos al mes, se desmayó al ver que su factura de luz le llegó por 470 mil pesos.



Otras de las voces que se sumaron a este plantón, es un ama de casa, que aseguró que Afinia le cobró tres millones 700 mil pesos en un solo mes, sin ninguna explicación.

Dijo que le tocó refacturar el mes de septiembre, pero que aun así le quedaron cuotas de 140 mil pesos, que no sabe cómo pagar, pues no tiene ingresos fijos.



Los usuarios también se quejaron de la instalación de medidores sin su consentimiento ni socialización previa.



Afirmaron que estos aparatos no reflejan el consumo real de energía y que solo sirven para incrementar las tarifas. Además, denunciaron que la empresa no presta un servicio de calidad, pues hay constantes cortes de luz y fallas en el suministro.

Los manifestantes portaron pancartas con mensajes como “Afinia nos roba”, “No más abusos de Afinia”, “Basta ya de tanto atropello” y “Clase política del Cesar, solución ya”.



En este sentido, solicitaron la intervención de las autoridades locales y nacionales para que se revise la situación y se tomen medidas que protejan los derechos de los usuarios.



“Un delegado de la superintendencia de Servicios Públicos se hizo presente. Quedaron de realizar una jornada de atención al usuario de los servicios públicos para que los afectados por esta problemática puedan exponer la situación”, comentó Alfonso Luís ‘Yiyo’ Martínez, uno de los líderes de esta convocatoria.



Al rechazo de esta situación, hay otros costos que se suman a la facturación de este recibo: seguro ‘Protege tu mundo y Hogar’, que vienen cobrando $31.000 en cada recibo, sin autorización previa.



“Se llamó a varios teléfonos que entregó Afinia para reclamar e hicimos una carta exigiendo que dieran de baja a este seguro y devolvieran el importe, del cual hemos facturado tres meses. Es decir, hemos pagado $93.000 por este seguro del cual no hemos autorizado absolutamente nada”, recalcó Jaime García Bolívar, usuario de Afinia.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar