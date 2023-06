En Colombia hay alborozo por el hallazgo en las selvas del Guaviare de los cuatro niños indígenas que se salvaron de morir en un accidente aéreo el pasado primero de mayo. Después de 40 días de una increíble historia de supervivencia, los pequeños de 13, 9, 4 y un año de edad están siendo atendidos en el Hospital Militar, en Bogotá.



Sin embargo, la felicidad no es completa. Wilson, un perro pastor belga, entrenado para labores de búsqueda y rescate, que fue clave para hallar a los niños, se perdió en la manigua. Con el fin de que el Ejército no deje al can en la selva, más de 3 mil personas han firmado una petición en la plataforma Change.org

(Puede leer en contexto: 'Lo vimos a 30 metros': el último rastro de Wilson, el perro de la Fuerzas Militares)



La Fundación animalista Mi Mejor Amigo, ha recogido en Changue.org, hasta horas de la mañana de este sábado 10 de junio, la firma de más de 3.300 personas que le piden al Presidente Gustavo Petro, al Ejército, al Ministerio de Defensa de Colombia y las Fuerzas Militares para que busquen al perrito.

Cabe recordar que Wilson se alejó del grupo de búsqueda y habría ubicado y acompañado a los niños. Así lo determinó el Ejército porque se hallaron juntas las huellas de los niños y de un perro.



“Aunque los niños han sido encontrados, pedimos que no abandonen los esfuerzos para encontrar al valiente perrito de rescate. Él ha arriesgado su vida en esta misión y merece ser encontrado y reunido con su equipo. Pedimos su apoyo continuo y recursos para no dejarlo atrás”, dice la petición.



(Video: espectacular misión de rescate en helicóptero para sacar a los niños de la selva)



Además de la firma, algunas personas han dejado mensajes en pro de la búsqueda del perro. "Wilson es un héroe hay que rescatarlo de la selva, seamos agradecidos. La mejor recompensa es encontrarlo" y “Es un perrito, no un animal de selva, merece tener sus últimos años de vida en un hogar digno lleno de amor y paz”, son algunos de los mensajes.

#GeneralGiraldo: "Nuestra premisa como comandos: Jamás se abandona a un compañero caído en el campo de combate. Avanza la #OperaciónEsperanza en la búsqueda de nuestro canino Wilson, que haciendo rastreo y en su afán de encontrar a los niños se aleja de las tropas y se pierde" pic.twitter.com/YwevvJuyIk — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 10, 2023

Wilson y otro perro llamado Ulises hallaron importantes rastros de los niños. Wilson encontró el tetero que sería de Cristin, la bebé que cumplió su primer año en la selva. Entre tanto, Ulises detectó un refugio improvisado y pañales.

