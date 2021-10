Cuatro años tras masacre en Tumaco, familiares de víctimas piden justicia

Cuatro años después de la primera masacre cometida después del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, en la que murieron siete campesinos e indígenas y otros 20 resultaron heridos en la vereda El Tandil del municipio de Tumaco, en Nariño, familiares de las víctimas aún no encuentran respuestas a su solicitud y la desilusión aumenta.

Ese 5 de octubre de 2017 cuando las comunidades realizaban una protesta pacífica contra la erradicación de cultivos de coca en ese lugar semi selvático de la Costa Pacífica, llegaron unidades del Ejército y la Policía Nacional y habrían lanzado varios disparos para dispersar a los manifestantes, conforme lo indicaron sus propios testimonios. El desenlace de esa intervención a plena luz del día no terminó bien.



Después de cuatro años del lamentable hecho hasta Bogotá se trasladaron desde Nariño familiares de las víctimas y representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, con el fin de solicitarle a la Corte Constitucional que el caso que investiga la justicia penal militar pase a la justicia ordinaria.



Según Diana Lucía, defensora de derechos humanos y abogada, se trata de un caso que siempre ha estado marcado por la impunidad y agregó que “desde el día uno en que se cometió esa masacre, la Fuerza Pública salió a decir que se había tratado de un ataque de unas disidencias y que por eso había reaccionado disparando a la población civil”.



Según su declaración “hoy en día todas las víctimas, incluso, la Fiscalía sabe que no fue así, sin embargo, por la impunidad que reina en nuestro país este caso está en manos de la justicia penal militar, o sea los mismos militares y policías que cometieron la masacre son los que los van a juzgar”.



Para la abogada el caso debe pasar a la justicia ordinaria “que es donde tiene que estar por las garantías procesales y legales que ha establecido nuestra misma Constitución”, y agregó que cuando ya han transcurrido cuatro años no hay ninguna persona condenada por este hecho.



De acuerdo con Lucía Aldana Giraldo, abogada de la Corporación Yira Castro, “el reclamo más fuerte de las víctimas es, sobre todo, de justicia y de verdad, de que se sepa qué fue lo que sucedió, de que se reivindique los nombres de las personas que fallecieron allí”.



Insistió que antes de la masacre en la región ya se venían implementando algunas labores de erradicación de cultivos ilícitos, “situación que los campesinos y campesinas consideraban iba en contra de lo pactado en el acuerdo de paz”.



José Hernán de la Cruz, sobreviviente de la masacre, supone que ese día ya estaba en plena vigencia el proceso de paz y agregó: “yo nunca pensé que tendría que vivir eso por parte de la Policía Antinarcóticos, de los militares”.



Presencia estatal en el territorio

Alicia Torres, otra de las sobrevivientes, le hizo un llamado a las distintas entidades del Estado a que hagan presencia en el territorio porque sus hijos quieren educarse y salir adelante pero en un ambiente de paz y tranquilidad.



Yilber Campo fue otra de las víctimas que viajó desde Tumaco hasta la capital del país "para exigir que se nos cumplan los derechos y también para que no quede impune la masacre que se cumplió el 5 de octubre de 2017 en la vereda El Tandil, por eso hoy las víctimas venimos a pedir que se haga justicia”.



Para Luz Marina, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, “el Tandil es simbólico para nosotros porque es una de las masacres en las que están totalmente identificados los responsables de ella”.



Recordó que por su presunta responsabilidad en la masacre se investiga al capitán de la Policía Javier Enrique Soto García y al mayor del Ejército Luis Fernando González Ramírez, comandante de pelotones del núcleo Delta Policía Nacional y de la Quinta División del Ejército, respectivamente.



Los familiares de las víctimas y las organizaciones de Derechos Humanos que los acompañan ahora están recolectando mil firmas, con el único propósito de pedir que se haga claridad y justicia por la masacre de El Tandil.

