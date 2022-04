Dos masacres perpetradas este domingo en Cauca y Arauca dejaron 10 víctimas, entre ellas dos niños.



En el caso de Arauca, los hechos se registraron en zona rural de Tame, donde un vehículo en el cual se movilizaban nueve miembros de una familia fue atacado con disparos de armas largas, dejando como saldo cuatro muertos, dos de los cuales son niños. Además, hay dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

La Octava División del Ejército había informado este lunes más temprano que debido a las inclemencias climáticas que se presentan en el sur de Arauca, las autoridades no habían podido llegar a la zona donde ocurrió la masacre.



Las dificultades en el terreno tampoco le habían permitido llegar hasta el lugar a la Fiscalía, la encargada de hacer los levantamientos correspondientes de los cuerpos.



Sin embargo, en horas de la noche se conoció que los cuerpos de los cuatro fallecidos fueron llevados al casco urbano de Tame por la comunidad de la zona en la que ocurrieron los hechos.



Una de las hipótesis que se manejan sobre el ataque armado es que en las zonas rurales de Tame habría una advertencia de grupos armados con respecto a que no podían circular vehículos en ciertas vías durante la Semana Santa.

Ha caído un inocente; ha salpicado la guerra a mi familia. Hoy cayó mi hermano menor, sólo nos queda el dolor, ese dolor que muchos hoy vivimos FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, una fuente en la zona le dijo a EL TIEMPO que esa advertencia no sería real y que posiblemente a esta familia la confundieron con miembros de algún grupo armado. Se presume que las disidencias de las Farc fueron los atacantes.



En Cauca, tras el enfrentamiento entre presuntos integrantes de las disidencias de las Farc y la ‘Segunda Marquetalia’, en zona rural de Balboa, hallaron en la madrugada del domingo los cuerpos sin vida de cuatro jóvenes, y este lunes en la mañana la comunidad encontró otros dos.



Sobre el primer hallazgo, se presume que hombres armados interceptaron el vehículo en el cual se movilizaban los jóvenes y asesinaron a uno de los ocupantes. Las otras tres personas fueron obligadas a descender de la camioneta, para luego ser asesinadas. Además, incineraron el vehículo.



Hasta la noche de este lunes no se conocía la identidad de las víctimas, pero las autoridades no descartan que pertenecieran a un grupo ilegal.

Nación y Popayán