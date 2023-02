El jueves 13 de agosto del año 2002, a las 12:15 de la madrugada la Torre del Reloj Público de Cartagena fue escenario de una masacre.



Una motocicleta con dos hombres arribó a esa hora de la madrugada y se estacionó en el la Plazoleta de los Mártires. Uno de los hombres caminó hasta donde estaba un grupo de mujeres sentadas sobre una banca en la Plaza de la Paz y disparó en varias oportunidades. Cuatro mujeres fueron asesinadas, entre ellas dos menores de edad.



Las cuatro jóvenes fueron asesinadas en medio de la limpieza social que rondaba por esos días a Cartagena

Uber Enrique Bánquez Martínez, ‘Juancho Dique’, exjefe del bloque Héroes de Montes de María’ de las extintas Auc, pagó 8 años de cárcel. Foto: Archivo

En diálogo con ELTIEMPO, el exjefe paramilitar Uber Banquez, alias Juancho Dique, hoy abogado y gestor de paz, pero para la época de la masacre comandante del bloque Héroes de los Montes de María de las autodefensas unidas de Colombia, aseguró que se trató de cuatro trabajadoras sexuales que fueron asesinadas en medio de la limpieza social que rondaba por esos días oscuros a Cartagena, y bajo la cual se asesinaron a cientos de habitantes de calle, trabajadoras sexuales, drogadictos y jóvenes LGBTI por todos los barrios.



“Yo ordené la masacre de cuatro mujeres en la Torre del Reloj de Cartagena. Ese crimen se dio por orden mía, en medio de la limpieza social de esa época, personal bajo mi mando lo hizo, y yo acepté el hecho ante la justicia”, señaló Banquez, quien hoy busca a los familiares de las víctimas para ofrecer perdón público, además, para ofrecer su arrepentimiento por cientos crímenes en los extramuros de la Ciudad Colonial, cuyos cuerpos, en muchos casos, fueron arrojados al Canal del Dique.



“Hoy pido perdón por este hecho a las familias de estas jóvenes y por los crímenes por la mal llamada limpieza social que pudimos haber cometido en barrios como Olaya Herrera, Pozón, la Candelaria, La María, Bazurto y Nelson Mandela, entre muchos de Cartagena”, dice Banquez.

La masacre habría sido pagada a los paramilitares

por un empresario de la ciudad

Un reportaje de Vice. com señala que las cuatro victimas de aquella noche del 13 de febrero del 2003 fueron: "Lourdes Lara Champen, de 20 años, quien vivía con sus dos hijos en el barrio Fredonia; Ofelia Correa Torres, de 17 años, residente en el sector 11 de Noviembre, del barrio Olaya Herrera; Hendy Smith Pérez, de 17 años, quien vivía con su familia en el barrio El Pozón, y Betsevit Espitia de 27 años, que vivía con su pareja en el barrio Olaya Herrera".



Según esta publicación, la masacre habría sido pagada a los paramilitares por un empresario de la ciudad quien aseguraba que la jóvenes usaban escopolamina para robar turistas.



“Este caso es evidencia de que la prostitución en Cartagena no es un tema reciente y en manos de paramilitarismo y redes mafiosas que siempre han gobernado en la ciudad”, señaló Ana María González, secretaria de Interior de la ciudad.



La violencia que acosaba a los barrios populares se trasladó al corazón histórico y turístico de la ciudad

El equipo jurídico del Distrito de Cartagena adelanta un proceso ante los estrados para que el múltiple asesinato sea declarado crimen de lesa humanidad y no prescriba.



“Lo importante es que con la lesa humanidad el crimen no prescriba. Es muy duro recordar los 20 años de esta masacre y no se ha avanzado. Este proceso está en justicia en paz y se espera una imputación. Esperamos que se defina y que los familiares reciban justicia y haya una sentencia justa”, añade el exjefe paramilitar.



Este múltiple crimen fue un momento de inflexión en la violencia que vivía Cartagena en aquellos años difíciles porque la violencia cotidiana que acosaba a los barrios populares se trasladó al corazón histórico y turístico de la ciudad.



“Hoy las mujeres ya no están solas, no más feminicidios, no mas violencia contra las mujeres. A las mujeres que están en la prostitución les decimos que deben salir de ahí, hay una red que las apoya”, señala Inés María Mercado, directora de la Fundación Empodérate quien acompaña a trabajadoras sexuales y víctimas de la violencia.



La noche del pasado viernes la Torre del Reloj fue escenario de un plantón de mujeres y autoridades de la ciudad para no olvidar este múltiple crimen que sigue en la impunidad.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twiter: @PilotodeCometas