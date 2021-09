Guerra entre grupos armados, el fondo de la masacre en discoteca de Tumaco

Al grupo armado organizado residual Bolívar Rendón, disidente de las Farc, fue atribuida la masacre de cinco personas en zona rural de Tumaco, Costa Pacífica de Nariño.

Según la información suministrada por el comandante del Comando Conjunto No. 2 Suroccidente del Ejército Nacional, general Álvaro Vicente Pérez Durán, el ataque que se produjo en la madrugada del pasado domingo en un establecimiento público del corregimiento de Llorente, ubicado a la altura del kilómetro 63 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto, se produjo por los fuertes enfrentamientos que se vienen dando entre integrantes de los grupos armados Oliver Sinisterra, Los Contadores y Bolívar Rendón.



Sobre esta última estructura al margen de la ley dijo que su cabecilla es alias Javier, quien al parecer habría dado la orden de cometer el ataque que terminó con la vida de cinco personas, cuya identidad aún se desconoce.



"En este momento ya se encuentran tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional adelantando todos los actos urgentes correspondientes, para investigar los hechos", sostuvo el general Pérez.



Indicó además que se ha dispuesto de los medios y recursos necesarios con las tropas pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules con sede en Tumaco, con el propósito de esclarecer este grave hecho de violencia.



Igualmente indicó que en la zona donde imperan los cultivos ilícitos, se adelantan las tareas con el fin de dar captura de los responsables.



"Se están dando las operaciones militares para dar con el paradero de los autores de esta nueva masacre", agregó el líder del Comando Conjunto No. 2 Suroccidente.



Según versiones de testigos, hacia las 2 de la madrugada de este domingo al sitio donde se encontraban las víctimas, llegaron en un vehículo campero varios hombres armados, descendieron del mismo y sin mediar palabra dispararon en forma indiscriminada con fusiles y pistolas.



Luego salieron rápidamente del lugar y tomaron la vía al mar con destino al corregimiento de La Guayacana.



Las autoridades confirmaron además que por este mismo hecho otras seis personas cuya identidad se desconoce resultaron heridas y son atendidas en el Hospital San Andrés de Tumaco.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, lamentó este nuevo hecho de violencia y anunció que en las próximas horas convocará a un consejo extraordinario de seguridad, el que al parecer se efectuará en el puerto de Tumaco.

