Tres personas de origen wayú murieron en un ataque sicarial registrado en el patio de una vivienda en la población fronteriza de Maicao.



Las víctimas fueron identificadas como Alex Chasin, Bernardo Zambrano y Aristóbulo Zambrano, este último fue trasladado a un centro asistencial en donde se produjo su muerte.



Se conoció que los occisos son oriundos del corregimiento de Nazareth, en la Alta Guajira y dos de ellas al parecer habían llegado de viaje.

Víctimas y victimarios se encontraban en el mismo sitio

Vecinos llamaron a la Policía cuando escucharon disparos dentro de la casa, pero llegaron los propietarios de la casa y no permitieron el ingreso de la fuerza publica para ver lo sucedido

El hecho ocurrió al interior de un inmueble ubicado en la calle 23 con carrera 26 del barrio San Martín, al parecer víctimas y victimarios se encontraban en el mismo sitio.



“No llegaron sicarios en una moto, no dispararon a la gente desde fuera, todo fue dentro del patio. La primera versión: hubo alguna reunión o se encontraron”, sostuvo el alcalde de Maicao Mohamad Dasuki.



Sobre los móviles del atentado es poca la información que se conoce por parte de las autoridades, debido a que los propietarios del sitio donde ocurrió la tragedia no permitieron el ingreso de la Policía.



“Los vecinos llamaron a la Policía cuando escucharon unos disparos dentro de la casa, pero llegaron los propietarios de la casa no permitieron el ingreso de la fuerza pública para ver lo sucedido”, afirmó Dasuki.



De acuerdo a los usos y costumbres de la etnia wayú, ellos mismos recogen a sus muertos y proceden a sepultarlos de forma inmediata, no permiten que las autoridades realicen levantamiento de cadáver cuando se produce por muerte violenta.

Video, al parecer grabado por el victimario, registra el momento en que es asesinada una de las tres personas

Entre las hipótesis que manejan las autoridades es que pudo tratarse de un conflicto entre clanes o un ajuste de cuentas por temas de narcotráfico.



En redes sociales circula un vídeo al parecer grabado por el victimario que registra el momento en que es asesinada una de las tres personas.



Este es el primer caso de triple asesinato que se registra en lo que va corrido del año en el departamento de La Guajira.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

