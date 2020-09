Se investiga denuncia sobre una nueva masacre en el Cauca

Al mediodía de este domingo, las autoridades de Buenos Aíres, Cauca, intentan llegar hasta el corregimiento de Munchique tras recibir la denuncia de la masacre de, al menos, cinco personas.



Francia Márquez, reconocida lideresa caucana, fue quien encendió las alarmas desde su cuenta de Twitter, pidiéndole atención a la Defensoría del Pueblo y al gobernador Elías Larrahondo.

"Al parecer en la comunidad de Munchique, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, acaban de cometer una masacre de 5 personas”, señaló Márquez.



Los hechos habrían sido ejecutados en la tarde de este domingo, con granadas y tiros de fusil. El escenario del crimen sería una gallera de este corregimiento.



La comunicación con la zona es difícil y las autoridades no han confirmado el hecho.



EL TIEMPO conoció que el alcalde de esa localidad, Eduin López, dijo que se está llegando a la zona para aclarar qué es lo que está pasando en ese corregimiento.



Según Indepaz, de confirmarse esta acción violenta, el crimen denunciado este domingo 20 de septiembre sería la masacres número 60 de este año.



Cauca, señaló Indepaz, es uno de los departamentos más azotados por estos hechos criminales, con nueve masacre en este 2020.



La violencia no da tregua en este departamento. Incluso, a los indígenas, afros y campesinos del Cauca no solo les ha tocado montar puestos de control para que el coronavirus no acose a sus comunidades, también permanecen en guardia ante los crímenes y amenazas a sus líderes y comuneros.



Según líderes sociales que están en el sector de Munchique, el ataque habría dejado varias personas en grave estado, por lo que el número de muertos sería aún mayor.



El corregimiento de Munchique, a solo 10 minutos del casco urbano de Buenos Aires, es merodeado por la disidencia de las Farc Jaime Martínez. Por este motivo, las autoridades no han podido llegar hasta la zona del ataque, pues se requiere un operativo especial para llegar allí.



(Además: El Tambo y Argelia: la frontera del miedo en el Pacífico colombiano)



La Defensoría del Pueblo ya venía alertando sobre los riesgos que este corregimiento en particular sufría por la fuerte presencia de esta disidencia de las Farc.



POPAYÁN

