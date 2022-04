Desde la Octava División del Ejército confirmaron que debido a las inclemencias climáticas que se presentan en el Sur de Arauca, las autoridades no han podido llegar a la zona donde ocurrió la masacre de cuatro personas en el trayecto de la vereda Santo Domingo, Las Nubes, en el municipio de Tame, Arauca.

"Debido a las fuertes lluvias que se han presentado durante el día, no se han podido desplegar los helicópteros para llegar vía aérea al lugar de los hechos", explicaron desde la Institución, y añadieron que por el momento el desplazamiento se hace por vía terrestre y a pie.



Las dificultades en el terreno no le han permitido llegar hasta el lugar tampoco a la Fiscalía, la encargada de hacer los levantamientos correspondientes de los cuerpos.



Las cuatro víctimas fueron identificadas como Elison Portela, de 51 años, Delvis Arvey, de 9, Ángel Julián Estrada de 48, y Briangis Yelina Prada, de 4 años. Mientras que los heridos son Edwar Felipe Ostos, de 9 años, Durlys Prada, de 10, Andreina Laica Peroza, de 31, Ingrid Castro, de 28, y Felix Arbey Prada Puerta, de 41 años.



EL TIEMPO pudo conocer que las víctimas de este atentado terrorista eran campesinos de la región, quienes se dedicaban a las labores del campo en fincas ubicadas entre Puerto Rondón y Tame, Arauca. No se reportaron amenazas en su contra.

Además, se pudo conocer que una de las víctimas, el señor Elison Portela, era hermano de un cantante de Joropo de la región, Arcesio Portela, quien a través de sus redes sociales despidió a su hermano: "Ha caído un inocente; ha salpicado la guerra a mi familia. Hoy cayó mi hermano menor, sólo nos queda el dolor, ese dolor que muchos hoy vivimos".



Entre las hipótesis que se maneja sobre el ataque armado es que en las zonas rurales de Tame habría una advertencia por parte de grupos armados sobre que no podían circular vehículos en ciertas vías durante la Semana Santa. Sin embargo, una fuente en la zona le dijo a EL TIEMPO que esa advertencia no sería real y que posiblemente a esta familia la confundieron con miembros de algún grupo armado adversario de los autores del hecho.

