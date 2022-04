En la noche de este domingo se registró una masacre en zona rural de Tame, Arauca. Un vehículo en el cual se movilizaban nueve personas fue atacado con disparos de armas largas, dejando como saldo cuatro muertos, dos de los cuales son niños. Además, hay dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

Según dijo el personero de Tame, Juan Carlos Villate, la familia de las víctimas llegó a Tame para auxiliar a sus allegados.



"Hace un momento llegaron los familiares a Tame, me dicen que los atacaron dentro del vehículo, que fue a mano armada. Tenemos cuatro personas asesinadas, dos adultos, dos niños. También hay dos heridos. Me dicen que es muerte violenta, todavía no hemos detallado qué tipo, pero una de las personas está heridas grave en Saravena. La otra aquí en Tame", declaró Villate.



El funcionario también aseguró que están apoyando a la familia para agilizar el levantamiento de los cuerpos.



El ataque ocurrió en la vía que comunica a Santo Domingo con Puerto Rondón.



De las otras cinco personas que iban en el vehículo se sabe que hay una herida de gravedad por impactos de bala, las otras sufrieron laceraciones producto del ataque.



Algunos miembros de esta familia serían campesinos reconocidos en la región, según dijo el personero Villate, y se dedicarían a cuidar fincas.



De momento, se baraja la hipótesis de que el ataque sería obra de las disidencias de las Farc en Arauca.

