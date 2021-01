Matanza de perros y gatos en corregimiento de Sincelejo

Una triste escena de violencia contra los animales vivió el corregimiento de Chochó, ubicado a quince minutos de Sincelejo, Sucre.



Habitantes de esta localidad descubrieron cinco perros y un gato que estaban muertos en los barrios La Esmeralda y las Flores, al parecer por envenenamiento.



Consternación y rechazo ha causado el macabro acto que atenta contra los animales y que se suma al hecho despiadado de la muerte de un canino con una pedrada que le lanzó un comerciante, hecho que se registró en la zona sur de Sincelejo.



La situación ha llenado de temor a los dueños de mascotas, y de preocupación entre los animalistas que sienten vulnerables a los perros y gatos callejeros en el corregimiento de Chochó, en zona rural de Sincelejo.

(Lo invitamos a leer: Pese a la pandemia, en Cartagena siguen las aglomeraciones)



“Que estos hechos se esclarezcan, no es posible que se produzca esta matanza de animales indefensos y no se encuentre al culpable. Que las autoridades encargadas de la protección de los animales hagan las investigaciones”, dijo consternado José Luis Merlano, habitante de Chochó.



Otro habitante del corregimiento sincelejano asegura que esto sin duda es obra de alguien que pretende silenciar a los caninos para que no alerten de la presencia de desconocidos en el sector.



“Hacemos un llamado a la competencia especial de la Policía Nacional para que tomen las medidas necesarias y no se registren más animales muertos en nuestra corregimiento”, precisa Francisco Mercado, habitante de Chochó.



(Le puede interesar: ¡Pilas! Algunas ciudades estarán confinadas este puente de Reyes)

Ante los lamentables episodios, los animalistas hacen un llamado a los dueños de mascotas para que no los descuiden y alertaron a la ciudadanía para que unidos logren frenar la intolerancia. Foto: archivo particular

Las alarmas están encendidas entre los animalistas que denunciaron que el envenenamiento es indiscriminado pues esta madrugada se presentaron emergencias de varios felinos en el barrio La María de Sincelejo, resultando 3 gatos muertos y 2 más que permanecen en grave estado, pues recibieron atención oportuna gracias a la inmediata reacción de animalistas.



Así mismo, los animalistas reportan la muerte por envenenamiento de otro canino en el barrio El Cabrero de la capital sucreña y de la afectación de otro perro de la calle que se encuentra en delicado estado por alimento envenenado



“Es triste que se presenten estos aberrantes hechos contra estos seres indefensos. Es necesario que haya conciencia en Sucre sobre el respeto hacia la vida de los animales”, precisó Mufith Salaiman, defensor de animales en Sucre.



(Lo invitamos a leer: ¡Atención! Medellín también tendrá cuarentena total el fin de semana)



Hacemos un llamado a la competencia especial de la Policía Nacional para que tomen las medidas necesarias y no se registren más animales muertos en nuestra corregimiento FACEBOOK

TWITTER

Ante los lamentables episodios, los animalistas hacen un llamado a los dueños de mascotas para que no los descuiden y alertaron a la ciudadanía para que unidos logren frenar los hechos de intolerancia que afectan la vida de los perros gatos de Sincelejo.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Los primeros 365 días del alcalde de Bucaramanga

Habrá toque de queda y ley seca en Bucaramanga para el puente de Reyes

Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo