Los Palacios, la familia más golpeada por la masacre de Bojayá

“La mía es la familia más grande que muere en esta tragedia, esto nos impacta mucho. Mi mamá todos estos años ha llorado la pérdida del único hermano que le quedaba en la vida; ha sido muy doloroso”, agrega Delis, quien hoy es una de las líderes que luchan por los derechos de las víctimas de Bojayá.



Entre esos Palacios está Leyner, quien habla de que perdió 28 familiares, entre primos, sobrinos y tíos, y 4 amigos. Recuerda, por ejemplo, que en la masacre fallecieron sus primos Emiliano, su esposa y su hijo de 7 años, y Bejamín, su esposa y sus ocho hijos y nietos. Todos ellos eran Palacios, igual que él.



Y sus cuatro amigos, dice, eran muy cercanos. Es el caso de Ilson Rentería, quien iba a ser el padrino de bautismo de su hija Ana Luisa, que para esa época tenía 2 años.



Leyner, que tenía 23 años en ese momento, no murió porque el destino “lo tenía para otras cosas”. Este líder de las víctimas de Bojayá, uno de los miembros que más han luchado para que les entregaran los restos de las víctimas identificados, se había refugiado en la casa de las hermanas agustinas, a unos 40 metros de distancia de la iglesia, donde cayó el cilindro bomba.



Y, aunque perdieron a muchos familiares, tanto Delis como Leyner coinciden en que lo de menos es el apellido, porque todos en el pueblo eran familia, no importaba si tenían el mismo apellido o no.



“Todos nos conocíamos desde chicos, fuimos juntos a la escuela, jugamos en medio de la selva, nadamos en el río. Los lazos que nos unen van más allá que los de sangre, están anudados por la cultura, las tradiciones y la fraternidad”, dice Delis, quien también se convirtió en lideresa de la comunidad de Bojayá.



Por esta razón, la muerte de tantos habitantes, que ellos llaman el “etnocidio del pueblo negro”, la lamentan todos. Y también por eso, la comunidad entera celebra la entrega de los restos identificados y los rituales que se están llevando a cabo para poder darles digna sepultura.





Heidi Yohana Tamayo y Guillermo Reinoso

Redacción EL TIEMPO