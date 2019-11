Delis, la mujer que sobrevivió con su hija al bombazo

Tampoco llegó respuesta, agrega, semanas antes, cuando la Defensoría del Pueblo, la Diócesis de Quibdó y la misma comunidad alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales, que podría desembocar en una tragedia. Ese territorio ya padecía confinamiento y falta de alimentos debido a esta situación. Paradójicamente, considera Delis, tuvieron que voltear los ojos hacia Bojayá cuando ya era demasiado tarde.



Tarde también llegaron las primeras ayudas posteriores a la tragedia. Delis estuvo a punto de morir desangrada si no hubiese sido por una mujer del pueblo y un médico que estaba allí de visita, que la sacaron de la iglesia para llevarla a Vigía del Fuerte, el vecino municipio antioqueño que queda cruzando el río Atrato, a menos de 10 minutos en bote. Muchos no tuvieron la misma suerte y fallecieron en el lugar, agonizando y desangrados.



En Vigía del Fuerte, Delis estuvo poco tiempo, la gravedad de las heridas obligó a que, con otras 15 personas, la trasladaran en helicóptero a Medellín. Los lesionados de menor gravedad fueron llevados a Quibdó. Después se enteró de que su niña fue encontrada parada en un andén, en medio de la confusión, y que terminó con su abuela y otros familiares. Para Delis, todo fue un milagro: haber sobrevivido con su única hija a los múltiples peligros a los que se enfrentaron los dos primeros días de mayo de 2002.



Ambos días, las balas sonaban afuera y, algunas veces, las vieron pasar como bolas de llama fugaces. Por eso, estar en el segundo piso de la casa era riesgoso. Pero bajar al primero no era una opción porque en ese momento, el río estaba en su máxima altura y gran parte del pueblo se encontraba inundado. Delis se vio obligada a salir en piyama, sin nada al hombro, para buscar refugio donde una tía. El camino no era corto, tuvo que pasar mucho tiempo metida en el agua y, en varias ocasiones, su hija casi se ahoga.



Casi todos empezaron a buscar la iglesia y la casa de unas religiosas misioneras de la zona, dos de los pocos lugares que el agua no había visitado. Allí se resguardaron desde el primero de mayo. No pudieron dormir por el ruido de los estallidos, y al amanecer estaban desesperados porque no tenían comida, especialmente para los niños. Eran las 10:30 de la mañana, aproximadamente, cuando contra el techo de la parroquia explotó la pipeta y dejó a Delis con heridas mortales.



“Después de eso se generó una crisis humanitaria, Bojayá era un pueblo que estaba acostumbrado a ver morir a las personas de forma natural, pero una situación como la que nos tocó nadie espera en la vida tener que vivirla, menos en un pueblo que se había caracterizado por ser un territorio de paz”, cuenta esta chocoana que lleva en el cuerpo las cicatrices del bombazo.



Ella acababa de cumplir 25 años. Llegó a Bellavista tiempo atrás para terminar su bachillerato y, tras graduarse, estaba estudiando ética y formación religiosa, pero al tiempo mantenía una labor social enfocada en que otras personas pudieran terminar el colegio, sobre todo las de comunidades más alejadas, donde difícilmente había una escuela, y si la había, solo brindaba educación hasta quinto de primaria. Para obtener el sustento y ayudar a su familia, también criaba animales.



Todo eso se esfumó en segundos. Luego de la explosión tuvo que dejar su tierra y estar cinco meses en Medellín, un sitio ajeno a sus costumbres y tradiciones. Durante ese tiempo solo vio a su madre y a dos hermanos, y debió someterse a varias cirugías y terapias. Aunque su familia se había desplazado a Quibdó, la capital chocoana, no podía vivir allí porque las condiciones del ranchito que levantaron eran perjudiciales para su estado de salud, pues aún tenía muchas heridas abiertas que se infectaban con facilidad.



Adicionalmente, su alma estaba rota. Dice que pertenecía a la familia que más personas perdió en la masacre, 43 en total, entre las cuales había varios niños. Pasados los cinco meses en la capital antioqueña, Delis volvió a Quibdó, pero allí no pudo quedarse por su mal estado de salud. Y Bojayá no era una opción; se negaba a enfrentar la realidad, ni siquiera quiso ver las listas de personas fallecidas. Sin embargo, cinco años después, por recomendación de su sicólogo, regresó a su pueblo.



Allí conoció a otras personas que, como ella, estaban empezando a organizarse para exigir sus derechos, en especial de quienes se desplazaron por la masacre y no habían querido retornar a Bojayá.



“En Quibdó creamos el Subcomité Dos de Mayo, porque en Bojayá crearon el Comité Dos de Mayo; el de nosotros era para saber cómo restablecer los derechos de las personas que no quisimos retornar. Después lo transformamos en la Asociación de Desplazados Dos de Mayo (Adom) y generamos la lucha por nuestros derechos y para visibilizar la situación de Bojayá”, expresa Delis.



En ese tiempo también se interesó por los derechos de las comunidades afros, pues no era consciente de que era negra hasta que tuvo que ir a otras ciudades donde la miraban diferente. Fue así como desde 2006, empezó a formar parte de una organización para este fin y a trabajar por los derechos de las víctimas, los desplazados y los negros.



En esos procesos también promovieron la reubicación de Bellavista, que hoy queda a unos 10 minutos en lancha del pueblo viejo, donde ocurrió la masacre. Pero, en 2012, mientras se movía entre el liderazgo de estas exigencias, fue víctima de amenazas de paramilitares y no pudo volver a Chocó. A su hija tuvo que enviarla a Bogotá a terminar el bachillerato y luego, fuera del país a estudiar medicina.