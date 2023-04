La Procuraduría General de la Nación tramita ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la inclusión del caso del burro bomba, ocurrido en Chalán, en la subregión Montes de María, en Sucre, por las connotaciones de afectación que tuvo la población civil.



El caso ocurrió en este municipio de los Montes de María el 12 de marzo del año 1996 y por el hecho fue señalado el 35 frente de las Farc.



Esa noche de marzo, un burro cargado con 60 kilos de explosivos fue llevado por un joven hacia la estación de Policía, mientras que 80 subversivos bajo el mando de alias ‘Canagüaro’ esperaban escondidos.

Chalán, un pueblo que históricamente

ha vivido en medio de la guerra

Chalán

Una vez el animal con la carga explosiva pasó frente a la estación de policía del pueblo, uno de los guerrilleros accionó la carga explosiva a control remoto causando la muerte a los policías que a esa hora hacían guardia.



Después ingresó la fila de guerrilleros con armas de largo alcance y dio muerte al resto de los uniformados, inclusive varios con tiros de gracia, de acuerdo con testigos del hecho.



El atentado con el burro bomba estuvo directamente dirigido contra la estación de Policías dejando muertos a los 11 uniformados que a esa hora estaban en el complejo y la destrucción de varias edificaciones, entre estas el palacio de la Alcaldía, las casas vecinas, el centro de salud y la sede de la Institución Educativa.

Habían rechazado solicitud

Inicialmente la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la JEP negó la solicitud del Ministerio Público, por lo que ahora se hace una apelación para que el caso sea incluido por este alto tribunal.



Jairo Acosta Aristizabal, delegado de la Procuraduría, Indica que inicialmente la evaluación que hizo la SAI no tuvo un análisis riguroso y al parecer no tuvieron presente las acciones de las Farc en contra de los habitantes de Chalán.



Dice que previo a la explosión del burro bomba, miembros de la comunidad fueron retenidos por los subversivos y las calles del pueblo fueron cerradas, todo para facilitar el accionar de la guerrilla.



Para el funcionario la decisión de la SAI no estuvo acorde con los daños que sufrieron los habitantes de Chalán.



“Se trató de una acción con daños generales, a pesar de que se afectó directamente a la Estación de Policía, a las unidades y otras edificaciones”, dijo.



Para los habitantes del municipio de Chalán y del procurador delegado, la guerrilla del 35 frente de las Farc actuó en contra del derecho internacional humanitario, con los delitos de homicidio agravado y terrorismo.



El funcionario del Ministerio Público pidió que los beneficios por parte de la JEP no sean exclusivos para los familiares de los policías asesinados, sino que se incluya al colectivo de la población que sufrió por el ataque del grupo al margen de la ley.

FRANCISCO JAVIER BARRIOS

Para EL TIEMPO

SINCELEJO

