Estamos atrapados…aquí estamos mal, muy mal”, afirmó con tono desesperado uno de los 110 campesinos desplazados en zona rural del municipio de Olaya Herrera, en la Costa Pacífica de Nariño, por causa de los fuertes enfrentamientos que sostienen dos grupos armados ilegales.

Con temor y miedo aseguró “estamos desesperados, no podemos salir, no podemos tener comunicación con ninguna persona”, y reveló que de la población desplazada hacen parte muchos niños y niñas que se están quedando sin alimentos y bebidas.



“No tenemos alimentos para los niños ni para nosotros, no tenemos nada, estamos asustados, estamos mal, hay gente enferma que está con depresión”, recalcó y reclamó la pronta ayuda de las autoridades para cerca de 30 familias que debieron abandonar sus viviendas en las veredas Bocas del Conejo, La Travesía y Barbacoita.



No solo menores de edad huyen de la violencia armada, también mujeres en estado de embarazo y hasta adultos mayores quienes desde hace 15 días improvisaron un albergue en Bocas de Satinga, la cabecera municipal, después de los duros enfrentamientos entre integrantes de los grupos armados ilegales Segunda Marquetalia y el frente 30 de las Farc que se disputan a sangre y fuego el dominio de la zona.



El sacerdote Miguel Eduardo Molina, párroco de la parroquia del Señor de la Misericordia en esa localidad, informó que la confrontación entre los dos grupos obedece al arribo al territorio de integrantes de la denominada Segunda Marquetalia, disidente de las Farc.



“Aquí está entrando una nueva célula guerrillera denominada la Segunda Marquetalia y está desplazando al frente 30 de las Farc, allí también confluyen terroristas y organizaciones de narco guerrilla que operan en estos territorios”, aseveró el religioso.



Sostuvo luego que “estos combates se han venido presentando especialmente en las veredas ubicadas a una hora de la cabecera municipal del municipio de Olaya Herrera”, y añadió que muchos de los desplazados son campesinos sencillos y humildes que derivan su sustento de los cultivos agrícolas.



“Son personas que no están dedicadas a los cultivos de uso ilícito que quieren proteger sus vidas, lo han dejado absolutamente todo y no tuvieron tiempo para recoger sus cosas”, afirmó.



Conceptuó que son varios los desplazamientos forzados que en el transcurso del presente año se han registrado en la región, cuyas víctimas lo primero que hacen es pedir auxilio a la parroquia, “porque definitivamente hay más creencia en la labor sencilla que podamos generar los párrocos en estos municipios”.



El albergue en el que se refugian los desplazados fue donado por algunas organizaciones internacionales, el cual fue construido en materiales más resistentes, lo que les garantiza una mayor tranquilidad, aun así, el religioso cree que el espacio no es suficiente para albergar a tantas personas, algunas de ellas muy enfermas que demandan la atención de médicos y enfermeras.



Hasta el momento ni la Alcaldía Municipal, ni la Gobernación de Nariño han llegado al lugar a prestar la ayuda necesaria a la población desplazada.

