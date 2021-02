En municipio de Magdalena realizan fiesta masiva sin control

En el municipio de San Zenón, Magdalena tal parece que no existe preocupación o temor por el covid-19; al menos eso fue lo que se pudo percibir en la celebración de una gran fiesta pública a la que asistieron al menos 400 personas de esa y otras localidades vecinas.



El baile masivo tuvo lugar en el corregimiento de Bermejal, jurisdicción de este municipio, donde no hubo autoridad que pudiera evitar la aglomeración, el descontrol y los excesos por parte de los asistentes que violaron todas las medidas de bioseguridad.

A través de un video que fue publicado en redes sociales, se denunció la denominada fiesta de La Candelaria, donde jóvenes y adultos se congregaron y celebraron sin ninguna restricción, como si no existiera el covid.



Se trató de un mano a mano musical a ritmo de picós donde las personas bailaron y consumieron licor hasta el amanecer sin ningún control.



El concejal del municipio, Omar Jiménez rechazó estas actividades por la irresponsabilidad de los participantes, quienes pusieron en riesgo su salud y la de todos los sancenoneros.



“En San Zenón hay una población grande de alto riesgo por la edad. Actuar de esta manera es exponerlos a ellos porque se van a disparar los contagios”, manifestó el cabildante.



La preocupación del concejal se mantiene porque se avecinan las fiestas de carnaval que podrían dar lugar a que se organicen estos eventos que se convierten en focos de contagio.



El alcalde municipal, Genor Bolaño aclaró que la fiesta que se ve en el video no fue reciente, -como según, lo quieren hacer creer opositores-; sin embargo, señaló que sí sucedió en época de pandemia.



“Hicimos las indagaciones y se pudo constatar que no era un evento actual; de todos modos hemos estudiado acciones para frenar cualquier acto que vaya en contra de las normas de prevención del coronavirus”, expresó el mandatario.



Bolaño indicó que el pie de fuerza que tiene disponible el municipio es insuficiente para garantizar la seguridad y el orden en la zona urbana y rural. Por esa razón se comprometió a cómo administración municipal, brindar un acompañamiento a la fuerza pública para que se cumplan las medidas establecidas durante la actual emergencia de salud.



De la misma manera hizo un llamado a la ciudadanía para que tenga un comportamiento responsable y evite una afectación a su salud y la de los demás participando de estos eventos no permitidos.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv