Más de 300 familias renunciaron al sueño de tener vivienda propia en Valledupar

En Valledupar cientos de familias han tenido que renunciar a su sueño de tener casa propia por diferentes motivos.



Según un estudio realizado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) seccional Cesar, en el periodo 2023 se registraron 399 renuncias de compra de vivienda en esta ciudad.



El 82 por ciento de estos desistimientos corresponden a Vivienda de Interés Social (VIS).

Entre las principales causas de este factor, se encuentran las altas tasas de interés en los créditos hipotecarios, que dificultan el acceso a la financiación de las familias.

También influyen los cambios en el programa ‘Mi Casa Ya’, que ofrece subsidios para la compra de vivienda nueva, pero que ha reducido su cobertura y sus beneficios.



“Los créditos los dan a cuenta gotas y exigen una cantidad de requisitos que pocos se atreven a avanzar en este proceso habitacional. Además, de los altos intereses, exigen un monto al comprador para poder acceder a esta vivienda, que, entre otras cosas, entregan a medias y hay que sacar más recursos para terminar el acabado. Es decir, un hogar donde una sola persona trabaja, no tiene la posibilidad de cumplir ese sueño.



Toca resignarse seguir en alquiler”, comentó Manuel Martínez, residente de Valledupar.

Para el sector inmobiliario, que agrupa a las empresas constructoras y a los proveedores de materiales y servicios, la cifra es abrumadora. Según Camacol Cesar, la disminución en ventas registrada el año pasado representó una reducción de $146 mil millones de pesos que dejaron de invertir los hogares en la adquisición de vivienda.



A esto se suma que entre enero y noviembre de 2023 los metros cuadrados licenciados para vivienda registraron una caída del 32 por ciento en Valledupar, lo que indica una menor oferta de proyectos habitacionales. Esto afecta no solo a la demanda de vivienda, sino también a la generación de empleo y al desarrollo urbano de la ciudad.



El gerente de Camacol Cesar, Hernán Felipe Araújo Ariza, señaló que “Cuando una familia da el paso para adquirir una casa o un apartamento, ocurren muchas cosas positivas: se activa un sector que mueve la economía y genera empleos, se mejora la calidad de vida de las personas y se contribuye al ordenamiento territorial”.



Pese a este panorama, el sector constructor generó 15.013 empleos en 2023 en Valledupar, lo que representa el 7,8 por ciento del total de ocupados en la ciudad.



“Son empleos directos que genera el sector, de acuerdo a cifras del DANE. La preocupación es que como hubo una disminución en ventas, las cifras de empleo podrían demandar menos empleo sino hacemos algo rápido”, recalcó Araujo.



Sin embargo, con la reducción en ventas, estos empleos estarían en riesgo en 2024 y 2025, lo que tendría un impacto negativo en la dinámica económica y social de la región.

Ante esta situación, Camacol y sus agremiados continúan trabajando por la reactivación económica y en la materialización del sueño de tener casa propia de cientos de familias.



Para ello, han propuesto al Gobierno nacional y local una serie de medidas que buscan facilitar el acceso a la vivienda, estimular la inversión y fortalecer el sector.



Entre estas medidas se encuentran la ampliación y el mejoramiento de los programas de subsidios, la reducción y el congelamiento de las tasas de interés, la flexibilización de los requisitos para los créditos hipotecarios, la agilización de los trámites y permisos para la construcción, y la implementación de incentivos tributarios y financieros.



“Pero, además, el punto que Camacol siempre resalta según el comportamiento de nuestro sector, lo que hemos visto en los últimos años, es que este año se necesitarían entre 70 y 75 mil subsidios porque hay condiciones para que la gente pueda hacer uso de ellos”, detalló Gerente de Camacol seccional Cesar.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar