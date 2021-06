Más de 100 muertes en la vía El Bongo (Sucre) a Magangué (Bolívar)

Los accidentes han venido ocurriendo uno tras otro desde hace varios años dejando un importante número de personas fallecidas y la comunidad aduce que todo se debe al mal estado de la vía.



El recorrido se inicia en la vereda El Bongo, en jurisdicción de Los Palmitos (Sucre), luego de llegar por la Troncal de Occidente y seguir hacia Magangué, en Bolívar.



La vía es angosta y con muchas curvas, pero al llegar al corregimiento de Sabanas de Beltrán, más conocido como ‘Palo Quemao’, -el mismo que vio nacer al tres veces Rey de la Leyenda Vallenata, Alfredo Gutiérrez-, el asfalto se encuentra deteriorado y se vuelve difícil de transitar.



“No tiene señalización, no hay líneas marcadas en el centro y los lados, es además oscura. Quien transite por ella en horas de la noche se expone a sufrir un accidente, sobre todo si no conoce la vía”, dice Álvaro Meza, líder de la región.



La vía pasa por los municipios de San Pedro y Buenavista en Sucre, hasta llegar a Bolívar en Magangué y desde ahí hasta Mompox.



Expresa, que esta ruta tiene 20 años que no se le hace mantenimiento y que sólo se encuentran grietas y huecos a lo largo del recorrido.



“Todos estos municipios de Sucre han sido escenario de los accidentes. En ocasiones los motociclistas y vehículos en general, por esquivar uno de los huecos terminan chocando de frente, con saldos trágicos”, cuenta.



El más reciente accidente ocurrió el pasado 28 de mayo del año en curso, cuando dos motociclistas colisionaron de frente muy cerca Sabanas de Beltrán. Ambos perecieron por el impacto y terminaron calcinados.



Dice Álvaro Meza, que este fue el accidente que rebosó la copa, llevando a los habitantes de la zona a organizar un movimiento que busca llamar la atención del gobierno nacional para que 50 kilómetros de vía sean refaccionadas totalmente.



“Se han unidos los alcaldes de Los Palmitos, San Pedro y Buenavista, además de sus secretarios de planeación y en una comisión de verificación se hizo el levantamiento de un acta con registros fotográficos para enviar al gobierno”.



Señala, que al parecer un contrato para el arreglo de la vía fue adjudicado, pero la comunidad y los alcaldes de la región no saben quién es el contratista.



“Vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, es una odisea transitar por esta carretera y no queremos que se sigan presentando accidente y muertes a lo largo de ella”.



Manifiesta que la vía se ha deteriorado más en los últimos días con el paso de tractocamiones, ya que ahora utilizan la carretera para pasar por el puente ‘Roncador’ hacia Mompox.



Esperan que el movimiento que han iniciado sirva para conseguir el arreglo de esta calzada, de lo contrario bloquearán el recorrido entre Sucre y el Sur de Bolívar.

