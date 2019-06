Hincha del Unión atacada en Santa Marta denuncia  amenazas de muerte

La vida de Maryuris Correa Jiménez desde el sábado 1 de junio que sufrió una golpiza a manos de hinchas de Millonarios, no ha podido volver a la normalidad.



A las constantes idas a la clínica por mareos y quebrantos físicos, se suma una serie de amenazas que comenzó a recibir en sus redes sociales.

En las últimas horas, nuevamente Maryuris se vio obligada a acudir ante las autoridades para informar de unos mensajes intimidatorios y audios de personas con acento del interior del país que le dicen que si sigue hablando del tema esta vez si acabaran con su vida.



"Son perfiles falsos desde donde me escriben que ya me quede callada y que si algo le llega a pasar a los hinchas que me golpearon me van a matar", expresó la mujer de 30 años, quien entregó a la Sijin los pantallazos de prueba donde se evidencian todas las ofensas recibidas.

Video tomado de Youtube: 'Mal llamados hinchas del Millonarios agredieron brutalmente a una joven en Santa Marta'. Foto: Eventos Santa Marta Hinchas de Millonarios en Santa Marta Foto: Archivo Particular

Maryuris, en estos seis días, ha tenido que asistir de forma constante al médico a raíz de un daño que sufrió en el tímpano. "Me da mucho vértigo, dolores de cabeza y vómitos, los médicos dicen que es normal dentro de mi recuperación", indicó.



La aficionada del Unión Magdalena, ya se encuentra asesorada por un abogado quien se ha hecho cargo de su caso para exigir justicia por la agresión que sufrió.



"Mi abogado me dice que los que me golpearon tiene que responder mínimo por 30 años de cárcel por atentar contra mi vida", precisó la mujer.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv