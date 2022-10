Dayana Jaime, viuda del fallecido cantante de música vallenata, Martín Elías, aclaró que no condena, ni juzga al conductor del artista, Armando Quintero Ponce, tras el accidente ocurrido el 14 de abril de 2017, donde perdió la vida el artista.(Además: La decisión que tomó el Tribunal por accidente en el que murió Martín Elías)

La reacción de Dayana Jaimes en su cuenta de Instragram. Foto: Captura de video

Destacó que frente al fallo en segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Sincelejo, es una medida que le compete a la justicia Colombiana.



Sostuvo que el implicado podrá seguir desempeñando sus labores y continuar portando su licencia de conducción.



“Eso no me compete a mí. No hablen de prisión, él está haciendo su vida normal y le devolvieron hasta la licencia de conducción para que siga trabajando”, recalcó la viuda.

VALLEDUPAR