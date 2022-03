Armando Quintero, quien fuera el conductor del fallecido artista vallenato Martín Elías y quien manejaba la camioneta en la que se accidentó el cantante, se refirió al proceso judicial que se adelantó en su contra y recordó qué pasó el día del accidente en el que falleció Díaz.



Martín Elías Díaz, hijo del cantante Diomedes Díaz, murió el 14 de abril de 2017 en la vía San Onofre- Lórica, tras una presentación realizada junto con su banda.



La camioneta en la que se movilizaba el artista sufrió un accidente y, posteriormente, este falleció en un centro asistencial.

Esta semana, tras casi cinco años del accidente, un juez condenó a 32 meses de prisión domiciliaria y una multa de 26,66 salarios mínimos mensuales vigentes a Armando Quintero, conductor de la camioneta en la que se movilizaba Díaz, por considerar que el exceso de velocidad causó la muerte del cantante.



“Después de hipótesis e hipótesis, el juez determinó que la verdadera causa de la muerte del artista vallenato corresponde al exceso de velocidad. La camioneta iba a 157 km/h, cuando en esa vía lo que corresponde son 50 km/h”, dijo Óscar Sierra, el apoderado de la familia de la víctima, a EL TIEMPO.Armando Quintero rompió el silencio y se pronunció sobre lo que pasó ese 14 de abril y lo que ha vivido tras el accidente.

Así fue el accidente, según Armando Quintero

Quintero habló con el programa ‘Buen día Colombia', del canal RCN, y contó que antes de trabajar con Martín Elías, se encontraba trabajando para Sergio Luis Rodríguez, el acordeonero que trabajó con Peter Manjarres y Jorge Celedón.



Un tiempo después, recibió la llamada de un miembro del equipo de Martín para ofrecerle ser el conductor del artista.



Respecto al accidente, Quintero contó que se encontraban en Cartagena, pues el artista y su familia estaban descansando con motivo de la Semana Santa. Luego, partieron a un concierto en Coveñas.

“Nosotros estuvimos en Cartagena porque Martín y su familia estaban de descanso. Ese día salimos por Bocagrande a comer y después nos acostamos. Había que salir a la 1:40 a. m. hacia Coveñas”, contó.



Según Quintero, Martín cantó hacia las 6 a. m. del 14 de abril y, cuando terminó su presentación, se subió a la camioneta y recibió una llamada de su esposa. Arrancaron nuevamente con destino a Cartagena.



"Yo iba atrás de la camioneta de Rolando Ochoa a una velocidad normal y Martín me dijo que acelerara el paso. Yo adelanto a Rolando y más adelante me bajé a hacer mis necesidades y mientras tanto, Martín se estaba cambiando la ropa”, contó a ‘Buen día Colombia’.



Así quedó el vehículo en el que se accidentó Martín Elías. Foto: Archivo Particular

Cuando arrancaron nuevamente, una moto se atravesó: “La moto va delante de mí para un lado y otro, me paso a la vía contraria para pasar por el lado de la moto y cuando vamos adelantando, la moto se me viene contra la camioneta”.



Quintero jaló el auto hacia el lado contrario, pero contó que el artista también jaló el timón del carro. Fue allí cuando perdió el control y ocurrió el accidente.



“Cuando Martín me tira el timón, la camioneta sale del lado izquierdo (…) cuando enderezo, la llanta coge el hueco y la camioneta se para de atrás hacia adelante”, narró.



El vehículo dio varias vueltas y el artista salió expulsado de la camioneta, pues no tenía el cinturón.



Según Quintero, el cantante vallenato nunca llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo que, según él, no es cierto que Díaz se hubiese retirado el cinturón para cambiarse de ropa, como indicaban algunas versiones del hecho.

Martín Elías Díaz, cantante vallenato, recordado por canciones como El terremoto, El látigo y Diez razones para amarte. Foto: Sony Music

“Martín nunca usaba el cinturón, solo una vez se lo colocó y fue porque iba a dormir. Cuando estaba despierto siempre iba sin eso”, dijo, según citó ‘RCN’.



Quien fuera conductor de Martín Elías Díaz contó que no ha vuelto a tener noches tranquilas y afirmó que siempre le ha dolido la partida de un buen ser humano como lo fue el artista.



Además, afirmó que su abogado apelará la sentencia que lo condenó a 32 meses de casa por cárcel y que no cuenta con el dinero para pagar la sanción económica que le fue impuesta.

