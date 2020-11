Joven que busca retirar la placa del túnel denuncia intimidaciones

"Gente que quiere ser protagonista, desocupada, sin oficio, ridícula, resentida, entre otros", son algunos de los comentarios que la joven abogada Marla Gutiérrez ha recibido en sus redes sociales desde que se conoció que el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó el retiro de la placa que se instaló en el túnel de La Línea.



(Lea también: Tres niñas se lanzaron del carro de un taxista que quiso secuestrarlas)

La joven que interpuso la acción de cumplimiento contra la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Vías (Invias) y el Ministerio de Transporte, con el fin de que se retire la enorme placa, reveló que ha recibido comentarios intimidantes en sus redes sociales.



"Me han escrito bastantes mensajes negativos, aunque los positivos también han sido muchos. Todavía no hay una amenaza contundente porque en su mayoría provienen de cuentas falsas, pero sí es un poco incómodo y me pone a reconsiderar muchas cosas como andar sola por la calle y tener un poco de seguridad al momento de ir a algún sitio", comentó la abogada.



(Le recomendamos leer: Mujer perdió tutela contra campanas de iglesia que le causan 'migraña')

La placa del túnel de la línea se va.

Acá les cuento lo que hicimos desde el Instituto de Pensamiento Liberal para lograr este fin. pic.twitter.com/FyQGhuS8Bs — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) November 21, 2020

Ante esto, la mujer ha pedido que no se revele su lugar de residencia por seguridad. Al tiempo que espera que el Consejo de Estado defina el futuro de esta placa que a tan solo unos meses de instalada ya ha causado polémica.



Esta estructura que lleva el nombre del Presidente Iván Duque Márquez, la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez y varios funcionarios más del Gobierno Nacional, fue develada al público durante la inauguración del Túnel de la Línea el pasado 4 de septiembre.



(Le puede interesar: Se acabó el 'romance' entre el alcalde William Dau y su primera dama)

Vamos a poner un derecho de petición para establecer cuánto costó la placa y si hay lugar a detrimento patrimonial FACEBOOK

TWITTER

Para Gutiérrez, esta placa está vulnerando el decreto 2759 de 1997 en su inciso 2, pues allí se prohíbe la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso.



"Estamos esperando que el Consejo de Estado confirme la decisión de primera instancia, sin embargo esta decisión del Tribunal del Atlántico ya es un precedente porque es la primera vez que se aplica este decreto. Vamos a poner un derecho de petición para establecer cuánto costó la placa y si hay lugar a detrimento patrimonial", señaló la joven abogada.



(Además: Mujer asesinada en estación del MIO iba en camino a conocer a su nieto)

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA

También le recomendamos:

-Guerra por territorios, tras masacres que dejan 13 muertos

-'Me muero y a nadie le importa': el drama del actor Mauro Bastidas