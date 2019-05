¿Mario Hernández, de los bolsos a la vicepresidencia de Colombia?

El empresario de la marroquinería, el santandereano Mario Hernández, habló con EL TIEMPO sobre la propuesta que le hizo el hoy suspendido alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, de ser el vicepresidente en su intención de llegar a la Presidencia de la República en el 2022.

¿Cómo tomó la propuesta del alcalde?



Por sorpresa, muchas veces me han propuesto ser alcalde, presidente, de todo, pero uno no está preparado para eso. El problema de los políticos es que les gusta figurar así no estén preparados; eso pasa con muchos concejales, senadores, dan tristeza, por eso tenemos el país que tenemos, nos toca reinventárnoslo, no podemos seguir en lo mismo, nos toca pensar en la gente, mover la sociedad civil, los empresarios, la iglesia, la universidad y los políticos trabajar todos unidos y eso requiere mucha dedicación, mucho estudio y mucho tiempo.



¿Aceptaría la propuesta?



Tengo una empresa que estoy tratando de hacer marca latinoamericana y eso está hecho de detallitos y yo no puedo abandonar mi compañía. Si la abandono nos quebramos, eso es lo que le ha pasado a mis amigos que se han vuelto ministros, zapatero a sus zapatos. Tengo un gran compromiso con toda mi gente, de esta compañía dependen más de 1500 personas y yo no puedo ser irresponsable, me encantaría poderlo ayudar, pero no puedo. Tampoco con la edad que tengo.



¿Cómo termina Rodolfo Hernández desayunando en su casa?



Yo siempre he tenido acceso a los políticos y a él lo conocí cuando estaba en la campaña, y fue alcalde, lo felicité, y lo apoyé cuando salió lo del concejal y comencé a chatear con él y a apoyarlo por las redes y entonces él me escribió que venía a Bogotá y lo invité a desayunar. Y vino a hacerme la propuesta, pero yo le dije que era complicado y que no estaba preparado.

¿Ha pensado en tener un cargo político?



Nunca he pensado en tener un cargo político, he apoyado desde Luis Carlos Galán a todos. Pero la condición con el presidente Duque es que yo le ayudaba si no me ofrece absolutamente nada, ni negocios con el estado, ni cargos políticos ni burocráticos. Lo que me interesa es ayudar a construir un país mejor.



Pero la política la lleva en sus ‘genes’, su padre fue alcalde liberal en Capitanejo (Santander)



Mi papá fue el primer alcalde liberal de Capitanejo y llegaron los conservadores a votar con menores de edad. Papá les dijo que no podían votar y le dijeron: traemos la gente. Entonces al otro día le puso un cable al gobernador diciéndole ‘70 heridos, 15 muertos, todo en calma: Solón Hernández". Eso es famoso en Santander, por eso le dije a Rodolfo (Hernández) que debió darle más duro al concejal.





¿Qué opinión tiene del golpe que le propinó al concejal el alcalde de Bucaramanga que le acarreó una suspensión?



A mí me preocupa que la sociedad cuestiona al alcalde Rodolfo por estar defendiendo los intereses de la ciudad, pero no cuestiona al concejal. ¿Por qué le cascaron? O ¿qué ha hecho por la ciudad?. Él me llamó y me estuvo chateando y le dije- muéstreme su tarea por la ciudad, y no volvió a escribir porque no tiene nada que mostrar. Entonces todos los medios de comunicación dicen que pobre concejal y el alcalde que está defendiendo a la ciudad, los intereses de la gente, es un hijueputa. Mire como recibió Rodolfo esa alcaldía, llena de deudas y ya la tiene limpia.

¿Cómo llegó a participar en la campaña por la defensa del páramo de Santurbán?



La doctora Olga Patricia Chacón (exsecretaria de Hacienda de Bucaramanga) me llamó y me preguntó si permitirá que me tomaran unas fotos, y yo dije -claro hay que apoyar el páramo, el agua-. A raíz de eso, la doctora Suárez, ministra de Minas, me pidió una cita y hablamos del porqué de la campaña, y creo que ha causado impacto.



Ahora lo vemos muy activo en Twitter, cuéntenos de ese Mario Hernández



Yo tengo la vena política y es la herencia de papá, pero tengo claro que uno no se puede meter en esos grupos. Siempre he apoyado a los políticos que creo que son buenos y es lo que tenemos que hacer los empresarios (…). Ahora gracias a internet lo puedo decir directamente.



Vemos en Twitter que apoya mucho al alcalde Peñalosa y al presidente Duque



Peñalosa es liberal, su papá, liberal; Duque, liberal, su papá, liberal. Yo no pienso en colores, yo pienso en la gente porque ese es el problema, los partidos cada uno jalando para su lado y eso no se puede, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ni nada (…). La izquierda nunca ha funcionado en ninguna parte, mire Cuba, Venezuela, Argentina, Chile; entonces la pobre gente se deja engañar de la izquierda porque le van a quitar la plata a los ricos, pero si la gente que produce no lo hace, ¿entonces de donde salen los impuestos y las cosas?. En Bogotá no hicieron nada en los 12 años las alcaldías de izquierda.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguezc