Por problemas de salud, la Representante a la Cámara por La Guajira, María Cristina Soto renunció a su investidura como congresista para el periodo 2018 – 2022.



La renuncia se hizo efectiva desde el pasado 15 de marzo de 2022, a través de la resolución No 0542, luego de que le fuera aceptada por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes.



Pero solo hasta este lunes, cuando el rumor fue creciendo, el pueblo guajiro conoció dicha decisión, a escasos cuatro meses para terminar dicha legislatura.



Compra de votos a ciudadanos

en el municipio de Maicao

El equipo médico que me ha acompañado, me ha llevado a tomar la decisión de darle prioridad a mi salud para poder recuperarme y seguir aportando como madre, mujer y guajira al desarrollo de Colombia

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia había llamado a indagatoria a la saliente representante a la Cámara por su presunta participación en un complejo entramado de corrupción electoral que se habría fraguado para su llegada al Congreso en los comicios de 2018; tal como lo reveló en exclusiva El TIEMPO.



“Con profundo agradecimiento y seguridad de haber tomado la mejor decisión para La Guajira, para mi familia y para mí, me permito comunicar que he renunciado a la dignidad más alta que me concedió el pueblo guajiro, de ser su Representante a la Cámara”, confirmaba Soto la noticia.



Explicó que los últimos meses ha afrontado junto a su familia momentos difíciles y desafíos que han menoscabado su salud, sin embargo, intentaba mantener la dinámica de representar con trabajo y empeño a su región y a la vez conducir a su familia.



Es de señalar que la excongresista y su familia resultaron contagiados en dos oportunidades con covid-19. Hace cuatro meses su esposo falleció por secuelas que le dejó el virus.



Con ponencia del magistrado César Augusto Reyes Medina, el alto tribunal había vinculado formalmente a la congresista de La Guajira a una investigación penal por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado y fraude procesal, había denuncaido este medio.



EL TIEMPO había revelado en exclusiva los detalles de esta investigación que se remonta al 6 de marzo de 2018, día en que se recibió una denuncia que alertaba sobre la forma como se estarían reclutando personas desde la campaña de Soto de Gómez para comprar los votos de ciudadanos en el municipio de Maicao, para ganar los comicios que se realizaron cinco días después.



“No obstante, el equipo médico que me han acompañado, me ha llevado a tomar la decisión de darle prioridad a mi salud para poder recuperarme y seguir aportando como madre, mujer y guajira al desarrollo de Colombia”, indicó Soto.

Con su renuncia la Corte podría perder su

competencia y el caso pasaría a manos de la Fiscalía

Estoy segura que Hugues Lacouture Daníes cuenta con las capacidades y competencias, que le permitirán sacar adelante las gestiones realizadas a favor de La Guajira.

Al parecer con su renuncia la Corte podría perder su competencia y el caso pasaría a manos de la Fiscalía.



Su dimisión se produjo después de las elecciones al Congreso 2022, tras lograr heredar la credencial a su hijo Juan Loreto ‘Juanlo’ Gómez Soto, quien obtuvo la mayor votación a la Cámara de Representantes de La Guajira, por el Partido Conservador.

Asumiría la curul Hugues Lacouture

La renovación generacional ayudará al fortalecimiento de la política del Departamento y del partido Conservador

El Partido Conservador obtuvo la credencial tras alcanzar el umbral con 61.197 votos, de los cuales Soto logró 41.824 sufragios.



En segundo lugar dentro de la plancha quedó Eriberto Ibarra con 6.194 sufragios, pero no podrá asumir el cargo, debido a que renunció al Partido para aspirar a la Asamblea por el MAIS.



Le correspondería entonces asumir la curul a Hugues Lacouture Danies, que con 6.045 votos, ocupó el tercer lugar, quien ha indicado que se encuentra reuniendo la documentación requerida para tomar posesión en el cargo.



“Estoy segura que Hugues Lacouture Daníes cuenta con las capacidades y competencias, que le permitirán sacar adelante las gestiones realizadas a favor de La Guajira. La renovación generacional ayudará al fortalecimiento de la política del Departamento y del partido Conservador”, puntualizó Soto.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

