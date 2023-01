Que sea declarado como paciente psiquiátrico para ser enviado a un centro asistencial especializado y no a una cárcel de alta seguridad, sería la estrategia de la defensa de Jhonatan Francisco García Tapias, presunto asesino de la niña de 10 años, María Camila Plazas Luna, que fue atacada con cuchillo el viernes 27 de enero en su casa del municipio de Pitalito, Huila.



La menor murió cuando recibía atención médica en el hospital y su abuela, Luz Marina Valderrama, resultó herida al defenderla cuando Garcia Tapias intentó agredirla sexualmente.



La maniobra jurídica quedó planteada en las audiencias luego de que la defensa del atacante se opusiera a la imputación de cargos de la Fiscalía y apelara la medida de aseguramiento impuesta por un Juzgado en centro carcelario.



De hecho, el procesado ya fue trasladado a la cárcel del municipio de Pitalito, de donde había salido el pasado 25 de enero tras pagar 16 meses de condena por una agresión sexual cometida en Bogotá. De esta ciudad fue trasladado a Pitalito donde terminó de cumplir la pena.



Garcia Tapias, 27 años, afirmó en las audiencias preliminares que "no sabía lo que estaba sucediendo porque él quiere mucho a los animalitos y no recuerda haber matado a nadie".



El Juzgado no aceptó las peticiones de la defensa ya que no fue presentado el diagnóstico médico de esa enfermedad de salud mental.



Señaló que la prueba médica debe presentarse en audiencia pública y se cree que la defensa haría esta petición para sustentar los supuestos problemas psiquiátricos.



La Fiscalia le imputó al detenido los delitos de homicidio agravado, y tentativa de homicidio agravado por el ataque con cuchillo a Luz Marina Valderrama, abuela de la niña. Además fue imputado por maltrato animal pues mató con arma blanca a una mascota de la familia de la niña.



No hay que olvidar que García Tapias no aceptó ninguno de los cargos que le imputó la Fiscalia.

NEIVA