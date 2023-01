La historia se repite para Marco Pérez en la Feria de Manizales. Tal como sucedió en la Feria de Cali, el torero español de 15 años no podrá participar en la temporada taurina debido a una resolución del Ministerio del Trabajo.



La Feria de Manizales es reconocida por su temporada taurina que, en esta edición 67 contará con la participación de Román, Juan Sebastián Hernández, Luis Bolívar, José Arcila, Marco Pérez, Luis Bolívar, Emilio de Justo, Sebastián Castella, El Juli y Roca Rey son algunos de los matadores que se enfrentarán a toros de ganaderías como la Ernesto Gutiérrez, el Espíritu Santo y Santa Bárbara.



Sin embargo, el "niño prodigio" no saldrá al ruedo, pues el Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Gobierno de Manizales así lo decidieron teniendo en cuenta la normativa vigente sobre el trabajo infantil en el país.



De acuerdo con el documento, el Código de Infancia y Adolescencia, en concordancia con los convenios internacionales 138 y 182 de la OIT ratificados por Colombia, establece las condiciones mínimas generales en las que los adolescentes pueden desarrollar actividades laborales y el toreo entra en la clasificación de trabajo peligroso.

"Se le conmina a que el menor Marco Pérez, no participe en el marco de la actividad denominada Temporada Taurina Segunda Corrida y Festival Taurino en las jornadas del 4 y 5 de enero de 2023, ni en ninguna otra de la referida temporada. So pena de incurrir en lo establecido en la Ley 1610 de 2013 Artículo 11, paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas", reza la resolución compartida por el concejal caleño Terry Hurtado.



Con el fin de que la normativa se cumpla, así el evento sea privado y no cuente con recursos públicos, se hará presente un grupo de inspectores del Trabajo y la Seguridad Social dentro de las instalaciones de la Plaza de Toros de Manizales.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS