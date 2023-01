Marco Pérez Pérez tiene 15 años, es un joven delgado y que camina bien erguido, como la mayoría de toreros del mundo; sereno al hablar y muy consciente que esta entrevista podrá no gustarle a muchos. Es español, nació en Salamanca, y lleva los últimos diez años de su vida preparándose para ser un torero de renombre, como esos que hoy están en todos los carteles de la 67 Temporada Taurina de Manizales.



Marco fue noticia hace poco más de una semana cuando el Ministerio del Trabajo prohibió que debutara en la plaza Cañaveralejo de Cali emitiendo una resolución en la que señala que la determinación busca “proteger a la infancia de actividades peligrosas o trabajos que impliquen el contacto directo con animales que generen alto riesgo para la salud y seguridad de los menores de 18 años".



Sin embargo, le quedaba la oportunidad de torear en Manizales, pero en la Monumental tampoco fue. La decisión del Ministerio, la exhortación y prohibición de la Alcaldía local y la respuesta de una juez a una petición interpuesta por él mismo se lo impidieron, así que se va de Colombia viendo la temporada desde el burladero.



Pero, ¿qué pasó este año? Se preguntan los aficionados a la fiesta brava, si en la pasada temporada - en esa misma arena – toreó, fue ovacionado y sacado en hombros. La respuesta de Marco es concreta: “Llegó un Gobierno que nos quiere quitar (a los taurinos) libertades”.

“El año pasado estuve y ha sido una de las más gratificantes experiencias de mi carrera. Ahora lo que ha cambiado ha sido el Gobierno que nos ha privado de torear. Llegamos a Colombia con todos los papeles en orden y en el último momento nos han negado mi actuación. Pero bueno, son cosas que pasan y estamos listos para seguir y volver con más fuerza”



Los días que van de temporada taurina, incluyendo el renombrado Festival Taurino que se desarrolló este jueves con un lleno total, los ha visto desde la barrera, desde donde escucha que la gente entona su nombre y hasta le pide salir a la arena a caminar.



Sin embargo, para cumplir su sueño de ‘vestirse de luces’, Marco ha tenido que ir de país en país, buscando que -por su edad y la naturaleza de esta práctica- no le impidan torear. Ha estado en México, Quito, Venezuela y España luchando contra quienes reprochan la práctica y han logrado ir quitándole espacio al toreo.



“Me siento un poco privado de mi libertad y de poder expresar lo que yo siento, pero también creo y percibo que los aficionados - poco a poco- nos estamos uniendo más y haciéndonos más fuertes para apoyarnos y luchar por este mundo taurino que es tan bonito”, afirmó.



Se va sin ponerse el traje, sin sacar la espada y sin cortar orejas, pero se lleva los dos ‘brindis’ o entrega de toros que le ofrecieron en reconocimiento a su talento. Asegura, además, que volverá y verá a la tauromaquia salir victoriosa de los arenales que hoy la tienen en agonía.



“Creo que todos somos conscientes de que la tauromaquia está un momento muy complicado, tanto tema gubernamental como entre la sociedad en general, pero yo mismo lo estoy comprobando en mi clase: cada vez son más los compañeros que me preguntan por mi preparación, se están aficionando y yendo a las plazas. En Salamanca este año el tendido joven estaba lleno y aquí en Manizales podemos ver que está repleto. La juventud ama el toreo también”, apuntó.



Marcos, considera que en los últimos meses ha visto “más jóvenes” que quieren ser toreros y ante las trabas para ejercer, que también parecen multiplicarse con los años, tiene solo una petición: “Respeto y que nos dejen ser libres”.

Marco Pérez visitó a los niños y niñas internados en el Hospital Infantil, institución que recibe recursos de la temporada taurina. Foto: Jhon Jairo Bonilla

Niños toreros, la esperanza de la tradición

En la actualidad, solo en Manizales y Cali se mantienen las corridas de toros, estas ciudades son el fortín de la tradición en el país. En la capital caldense se conserva una de las grandes esperanzas del oficio: una escuela de toreo.



Emerson Pineda es un torero de profesión que lidera la Tauroescuela Cormanizales hace 15 años y asegura que los seguidores del oficio nunca se han ido. Hoy forma a alrededor de 30 niños, niñas y jóvenes que se niegan a dejar morir la cultura.



“Cada año, pasado octubre (cuando hay novilladas) y en enero (pasada la temporada), llegan cinco o seis muchachos nuevos. Hoy son 30 que tienen vivo el deseo de ser toreros y es que cuando se es niño no se tiene proporción de las leyes ni de la persecución que por ser taurinos se enfrentan. Para ellos ser torero es solo un sueño y los toreros son sus ídolos”, apuntó Pineda.



La realidad de la tauromaquia en Colombia es cada vez más difusa, sin embargo, en la Tauroescuela se siguen formando con más ilusión que certezas. Muy pocos logran llegar a torear como profesionales, pues las oportunidades son escasas. Los demás estudian carreras convencionales, pues han asumido con tristeza que de este oficio ya no podrán vivir.



“Esta escuela es totalmente gratuita, todos son bienvenidos, pero el único requisito es estar estudiando. Hace años podíamos vivir de este arte, pero hoy es casi imposible, así que aquí viven un sueño y se forman, pero también buscamos mostrarles otras perspectivas para demostrar con hechos que los toreros somos mucho más de cómo nos califican (bárbaros y asesinos), sino que somos honestos, resilientes, grandes elementos para la sociedad”, agregó el torero.



Pineda no niega la realidad del oficio ni las situaciones políticas y sociales que enfrenta hoy la cultura, pero como todo torero espera y confía en que en el Congreso se defienda su libertad.



Y mientras toros, toreros y aficionados esperan por lo que pase en el Capitolio este 2023. Pineda seguirá confiando en que la semilla que ha sembrado en sus pupilos germine. “Desde que haya un niño queriendo ser torero, la tauromaquia seguirá viva, porque ni las leyes le pueden poner trabas a los sueños”.

La presentación de Pérez era una de las más esperadas de la temporada. Foto: Jhon Jairo Bonilla

