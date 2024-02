Marcial Alegría y un poderoso legado al arte en Colombia

Marcial Alegría fue un maestro del arte, un ser humilde, lleno de talento, de imaginación, sencillez y sensatez, fue el promotor insignia del primitivismo en Colombia, según allegados y expertos.



Murió a los 87 años en su casa, en el corregimiento de San Sebastián, Córdoba, el pasado 14 de febrero, tras problemas respiratorios y enfermedades de base.

Es el autor máximo del primitivismo en Colombia Foto: Melissa Múnera Zambrano

Su hijo Mauricio ahora impulsa sus pinturas. Foto: Melissa Múnera Zambrano

El maestro fue un artista integral. Siempre intentó desde sus necesidades sacar adelante a sus seis hijos. Su imaginación no paró durante más de 50 años.



Como algunos historiadores lo catalogan: “Era un hombre de la tierra, un ser extraordinario”. Para fabricar pinceles usó los pelos de sus animales domésticos y plumas de gallinas.



Aunque no tenía las herramientas, se buscaba la forma de dibujar, el arte lo llamaba; al no tener cuadros usó latas, cartones, muebles, tablas, cartulinas, todo lo que tenía a la mano.



Sus pinturas primitivistas se pueden encontrar en el Museo de Arte Moderno, en colecciones del Banco de la República y en la galería El Callejón, en Bogotá.



“Un decano insignia de las artes de Córdoba”. Así lo cataloga Cristo Hoyos, curador del Museo Zenú de Arte Contemporáneo, quien indicó que Alegría fue un ser genuino, natural y transparente que llevaba el arte en las venas.



Según Hoyos, Marcial refleja lo que es esa Colombia marginal, pues nació al frente de la ciénaga purísima, siendo un campesino y teniendo el éxito que tuvo sin ningún apoyo. Destaca que esa es la genuinidad y coherencia de Marcial al ser el impulsador del primitivismo.



“Muere en medio de la escasez, de la precariedad, de la indiferencia de organismos que tienen que ver con cultura y el arte, en el propio departamento de él; no creo que haya habido ningún gobernador ni ningún alcalde de Lorica que se haya preocupado por el estado en que vivía Marcial, era un campesino genuino”, indicó el historiador Hoyos.



El arte del primitivismo viene de Rusia, según Luis Carlos Negret, exsecretario de Cultura de Lorica.



“En pintura tiene que ver con un arte inocente, no planificado, no trazado; el maestro es perfecto reflejo del primitivismo, la pintura es plena, no hay matices, a veces se pueden utilizar matices, lo que quiere es plasmar lo que ocurre. Al principio era un arte criticado, se decía que era brusco. En primitivismo se pintan mucho las costumbres, las fiestas de toros o bandas folclóricas”, dijo el exfuncionario.



Expertos aseguran que el maestro, que no tuvo una formación académica, logró plasmar en su arte la belleza. Comunicar a través de la sensibilidad. Incluso, en el cementerio de San Sebastián la mayoría de las tumbas tienen una cerámica pintada por el maestro.

Un estadunidense le compró unos cuadros y se hizo famoso Foto: Rodolfo Montes Valdez (REMO)

El maestro

‘Centro cultural primitivista’, reza el letrero de madera que hay a la entrada del taller y vivienda del maestro Marcial Alegría. La casa en la que vivió tiene las paredes adornadas con sus cuadros. En este lugar recibía a cualquier persona para enseñarle a pintar.



“Era estimulante que llegaran a su taller y le compraran sus obras en esa pobreza y marginalidad, era una casa que no tenía piso. Lo de Marcial nos muestra la grandeza de los colombianos y un Estado tan ineficiente para llegar a todas esas grandezas que hay en los rincones”, agregó Cristo Hoyos.



Allegados aseguran que a Marcial Alegría durante 50 años le prometieron construirle una casa museo; cada alcalde de turno, en medio de su campaña política, daba su palabra de honrar su arte con ese proyecto, obra que nunca se hizo.



Mauricio Alegría Calle, uno de los hijos de Marcial, aseguró que ese fue el sueño de su padre.



“El sueño de mi papá fue la casa artesanal, es una casa que siempre pidió para el pueblo, para que los artesanos que hacen sus artes recopilen sus obras y las pongan ahí, pero desafortunadamente los políticos le prometían y nunca se la hicieron. Él me decía: ‘Hijo, como que me la hicieron de barro porque apenas me la hicieron se disolvió’. Mi papá duró 50 años esperando’ ”, manifiesta su hijo.



Con esa casa taller Marcial quería que los artistas surgieran y que quienes visitaran a Córdoba valoraran el arte de los maestros de la cultura. Mauricio recuerda en medio del dolor y la nostalgia que su papá logró llegar a realizar exposiciones en Roma, París, Tailandia, Siria, Inglaterra, Jamaica, Estados Unidos, Palestina y Egipto.



“Él nunca fue vanidoso, fue humilde. Era caritativo, dejaba de comer para ayudar a los demás. Se preocupaba por su pueblo y por la feria artesanal que hay en octubre”, cuenta su hijo Mauricio

Las obras de Marcial Alegría plasman las corralejas, fandangos, matrimonios y ferias. Foto: Archivo particular Marcial Alegría.

Un último diálogo

Las pinturas del artista Marcial Alegría se basan en las costumbres y tradiciones de su pueblo. Foto: Archivo particular Marcial Alegría.

El maestro le comentó en septiembre del 2023 a EL TIEMPO que su historia con el arte comenzó una mañana en la que le dieron ganas de pintar, compró 10 cartulinas y comenzó a dibujar.



La suerte le llegó a su sencilla y humilde casa cuando un día se encontró a un estadounidense que estaba buscando figuras precolombinas y apreció las pinturas de Marcial.



“Oh, esto es pintura primitivista, ¿quién es el maestro? ¿Venderá esas pinturas?”, contó el maestro sobre el estadounidense.



La suerte estuvo de su lado, pues, al ver esa propuesta de venta, le vendió al extranjero cada pintura a 50 centavos.



“Le envolví las pinturas, y me dice: ‘Maestro, no tengo plata colombiana, tengo dólares’; me dio 200 dólares. Luego me dice: ‘Siga pintando, que va a ser famoso en Colombia y por fuera del país’. Yo soy analfabeta y no sé escribir ni leer, pero Dios me dio un grado de pintor”, contó a EL TIEMPO.



A pesar de que el maestro Marcial no tuvo estudios ni formación académica, logró romper todas las barreras. Tras esa compra al estadounidense que valoró su arte, sus pinturas llegaron a muchos países.



“Así se regó la propaganda de Marcial Alegría. Hoy han venido muchos personajes de todas partes del mundo, hoy en día le agradezco a ese gringo y por obra del Espíritu Santo le metió a la mente este talento que hoy me caracteriza”, contó el maestro en aquel entonces.



Mauricio, su hijo, se refirió a ese estadounidense que llegó a San Sebastián, destacando que su padre ni siquiera sabía que pintaba sobre el primitivismo.



“Le dijo que iba a ser famoso nacional e internacionalmente, le dijo que siguiera pintando, él mismo le decía, y miren hasta dónde llegó mi padre, y su nombre. Le compró 10 cartulinas, mi papi no sabía qué clase de pintura era, mi papá pintó por pintar”, comenta emocionado.



Mauricio cuenta que, en medio de su carencia económica, el maestro logró comprar la parcela en donde dedicó sus días a recibir a cientos de turistas para que vivieran la experiencia de pintar dibujos primitivistas.



Incluso pudo comprar varias parcelas para darles un hogar a sus seis hijos. El esfuerzo y amor del artista eran desmedidos, pues cuando no tenía de dónde comer fiaba en la tienda, empeñaba sus elementos de valor y, además, vendía sus obras a precios más económicos para darles a sus hijos.



Marcial cumpliría 88 años el próximo 20 de marzo, y su familia quería hacerle una fiesta con papayera.

El legado de Alegría no termina con su muerte, las banderas artísticas ahora son llevadas por su hijo Mauricio, quien, con dos de sus hermanas y una nieta, está pintando con las enseñanzas que les dejó su padre.



Su reto ahora es cumplirle a Marcial el sueño de construir una casa taller.

“Él era alegre, divertido, hacia mandalas, tenía una hermosa sonrisa, daba lo mejor de él para que a uno no le faltara nada. Él solo salió a flote, el talento era innato, es el ícono del departamento de Córdoba”, señaló entre lágrimas.

Melissa Múnera Zambrano

Redacción - Nación - EL TIEMPO.