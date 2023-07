Con banderas de Colombia y arengando en favor de los miembros de las Fuerzas Armadas del país, se realizó una nueva jornada de manifestaciones en contra del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Según información de la Policía Nacional, hubo una participación de 39.914 personas. Las ciudades con mayores concentraciones fueron Bogotá y Medellín.



Desde las 10:00 de la mañana de ayer, diferentes asociaciones de uniformados retirados de las distintas Fuerzas Militares y de Policía se concentraron en la Plaza de Bolívar de Bogotá para manifestar su rechazo a algunas políticas del presidente Gustavo Petro.

La Plaza tuvo a varias personas sobre las 11:00 de la mañana, cuando la organización Foro Ampliado de Reserva Organizada (Faro), una de las que lideró el encuentro haciendo un llamado a vigilar que se proteja los derechos de los miembros de las fuerzas militares de Colombia, dio inicio a la jornada con la entonación de los himnos de las distintas fuerzas.



A los alrededores del lugar, en el que por momentos hubo lloviznas, había varias pancartas a favor de los militares, y en contra del jefe de Estado, sus políticas y ministros como el de Defensa, Iván Velásquez.

Los participantes en Barranquilla se acercaron con banderas de Colombia. Foto: Deivis López

Entre los asistentes a la manifestación también estuvieron varios políticos como Enrique Gómez, de Salvación Nacional, y los congresistas María Fernanda Cabal y Andrés Forero, del Centro Democrático, también promotores de esta nueva jornada que se llevó a cabo sin alteraciones del orden público.



En Medellín, la marcha se realizó sin problemas de orden público ni actos de vandalismo. La jornada comenzó a las 9 a. m. entre las avenidas Oriental y La Playa desde donde comenzó sobre las 10 a. m. la movilización hasta la avenida San Juan hasta llegar al Parque de las Luces, al frente del edificio de La Alpujarra.



Con banderas de Antioquia y de Colombia, los asistentes marcharon en honor a la fuerza pública y dejaron en claro que no permitiría que se hiciera propaganda política durante la jornada.

Además de los cánticos de la reserva y los policías y soldados veteranos, también abundaron las arengas en contra del Gobierno Petro y hasta del alcalde Daniel Quintero. Una vez en el parque de las Luces, se instaló una tarima donde hubo programación cultural y musical y donde también se homenajearon a algunos de los veteranos que asistieron.



Sobre el mediodía se levantaron los cierres viales y el tránsito se normalizó en esta zona.

Manifestación de militares retirados en Bogotá. Foto: Milton Díaz y César Melgarejo/El Tiempo

En Barranquilla, la movilización fue convocada en la Plaza de la Paz, en la localidad Norte - Centro Histórico de la ciudad, a donde llegaron con banderas de Colombia y escudos de la Patria y de las autoridades estampados en sus camisetas blancas.



Además, desplegaron pancartas en las que se logra leer “Reserva de la Fuerza Pública y soldados y policías de Colombia somos oposición ante la ausencia de partidos políticos”.



Uno de los que tomó la vocería sobre la tarima instalada en inmediaciones del Cubo de Cristal fue el veterano de las Fuerzas Armadas, Juan Carlos Gómez, quien aseguró que se han unido para exaltar a los héroes del país.



“Manifestamos nuestro compromiso con la Fuerza Pública, los apoyamos. No podemos permitir que los atropellen, que les tengan las manos atadas y no puedan hacer sus operaciones de defender al país”, dijo el ciudadano.

No obstante, Gómez agregó que también se suman a la iniciativa motivada por la suspensión de la ‘Mesada 14’.



“No podemos permitir que nos irrespeten a los veteranos, como sucedió en los días anteriores, quitándoles las pensiones, no pagándolas. No podemos permitir que haya secuestro en el país y sobre todo no podemos permitir que haya un Estado que no está siendo gobernado”, indicó.



Otro veterano de la Fuerza Pública que respondió positivamente a la convocatoria fue Camilo Aguilar, quien hizo un llamado a “no politizar” este encuentro que llevaron a cabo para homenajear a los integrantes de las instituciones armadas.



“Aquí y a nivel nacional, la razón central es rendir un homenaje a los veteranos y a los héroes de la Patria hoy 19 del mes de julio, un día antes del 20 de julio. Es una expresión de los veteranos de rendir un homenaje tanto a los caídos como a los que se encuentran en sus facultades, que quieren tener vigencia en la Nación, a pesar de haber aportado 20 a 30 años, pero que todavía siguen vigentes con una capacitación y un conocimiento”, expresó Aguilar.



El plantón en la Plaza de la Paz se extendió por aproximadamente una hora hasta que se dispersaron.



Cientos de personas han acudido a los últimos llamados de la oposición para manifestarse en contra del Gobierno de Gustavo Petro Foto: EL TIEMPO

Bajo las notas del himno nacional, en Bucaramanga se originaron dos plantones, el primero en el parque Turbay. La familia de los policías iban con la camiseta de Colombia y banderas para pedirle Gobierno Nacional que se encargue de las víctimas del conflicto y de los soldados caídos durante todos estos años.



Luego, recorrieron la carrera 27 hasta bajar por la calle 36, en el centro de Bucaramanga, en donde se realizó el segundo plantón al frente de la Alcaldía del municipio. Allí también pidieron que se respeten los derechos y la vida de los policías y militares.



Además, 25 buses salieron de Santander, principalmente, desde Puerto Wilches y Barrancabermeja hacia Bogotá para unirse a las protestas que se hicieron en la capital del país.



Con un sol intenso y una temperatura de unos 32 grados centígrados, acudieron a la Plazoleta de San Francisco, en el centro de Cali, donde funciona la Gobernación del Valle del Cauca, para protestar contra las políticas del actual Gobierno Nacional.



La manifestación fue liderada por veteranos de las Fuerzas Militares y de la Policía, así como algunos de sus familiares y exintegrantes de la Fuerza Pública.



Las personas concentradas en el lugar llevaron a cabo un minuto de silencio y también realizaron una oración por los militares en su lucha contra los grupos armados y la seguridad del país.



Durante este acto también rindieron homenajes a los exmilitares que sufrieron amputaciones y afectaciones médicas con medallas y aplausos en una tarima instalada en el lugar de concentración. Muchos de ellos manifestaron que no asistirá al desfile del 20 de julio.

