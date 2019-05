Así transcurren las marchas en Colombia por el Día del Trabajo

Desde tempranas horas de este miércoles primero de mayo, miles de trabajadores salieron a marchar por las calles de las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga.

Centrales obreras, estudiantes y sindicados se tomaron nuevamente las calles con motivo de la celebración del Día del Trabajo, con el objetivo de enviarle también un mensaje al presidente Iván Duque respecto al bienestar del pueblo colombiano.



En Medellín, la multitudinaria movilización ha tenido como lemas: “Parados, sentados, pero nunca arrodillados”. “Nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo”. “Porque la lucha es justa, protestar no nos asusta”. “Soy legal”. “Luchamos por empleos directos”.



La movilización comenzó en el Parque de las Luces liderada por las centrales obreras. Las rutas que tomaron los sindicatos fue por la avenida San Juan, la avenida Oriental y luego el centro comercial Villanueva. De allí, se espera llegar a la avenida Ferrocarril, subir por Hospital en la calle Barranquilla y terminar en el Parque de los Deseos.



Pese al llamado de los organizadores a movilizarse de manera pacífica y organizada, casi dos horas después de comenzar la marcha, poco antes del mediodía, se presentaron disturbios a la altura de la avenida Oriental, después de pasar el comando de la Policía. Se escuchan fuertes detonaciones y tuvo que entrar el Esmad a intentar controlar la situación, que actualmente se mantiene



Jaime Montoya Restrepo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Antioquia, expresó que esperan un apoyo superior al que hubo en la marcha del 25 de abril en la que asistieron 10.000 personas.



“Esperamos por lo menos 25.000 personas que se sumen a la protección de los derechos de los trabajadores, los cuales no han sido tenidos en cuenta en el actual Plan de Desarrollo, que contiene más medidas contra lo que debe ser un trabajo digno y decente, pues se arrebatan derechos, prestaciones y las condiciones de salud son precarias para el trabajador y sus familias”, manifestó Montoya.



Las reforma pensional, la legalización de la informalidad, la permisividad de plataformas de transporte ilegales, el apoyo a los acuerdos de Paz, la crítica al asesinato de líderes sociales y el apoyo a la minga indígena también fueron temas que hicieron parte de la protesta en la capital de Antioquia.

En Medellín alrededor de 25.000 personas se movilizan en el Día del Trabajo. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La Federación General de Trabajadores del Valle (Fegtravalle), por ejemplo, señaló que esta jornada es para “manifestarle al Presidente Iván Duque el desacuerdo con sus políticas que van en contravía del bienestar del pueblo colombiano como son el mal llamado Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’”.



En Cali, la movilización se concentró en la sede de Comfandi El Prado, al oriente de la ciudad, luego recorrieron la calle 34, la carrera 15 y la calle 23, hasta finalizar en el tradicional parque del barrio Obrero, zona céntrica de Cali. El transcurso de la marcha, en la mañana de este miércoles, se vivió con tranquilidad y sin ninguna alteración de orden público.



“Dada la importancia de esta concentración, la Secretaría de Movilidad de Cali dispuso de 20 agentes de tránsito”, señaló el supervisor del Centro de Gestión de la Secretaría, William Bermúdez.

La marcha del tradicional Día del Trabajo en Cali Foto: Juan B. Díaz, EL TIEMPO

En Barranquilla, de otro lado, la movilización del Día del Trabajo también se vive en completa calma. El recorrido se inició por la calle Murillo, desde el parque del cementerio Universal hasta la carrera 8.



Como estaba previsto, a las 8:30 de la mañana, con una nutrida asistencia de representantes de centrales obreras, trabajadores sindicalizados (tanto del sector privado como del público), asociaciones de pensionados y agremaciones sociales del departamento dieron inició a la jornada de movilización. En la ciudad quienes se movilizan gritan el lema: “Unidad y convergencia por la paz contra las políticas del gobierno de Duque”.

Miles de personas se movilizaron en Barranquilla durante el Día del Trabajo. Foto: Andrés Artuz / EL TIEMPO

Por su parte, en Bucaramanga los sindicatos se movilizaron desde la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en el centro de la ciudad, tomando toda la calle 36 hasta llegar al Parque de los Niños, ubicado sobre la carrera 27. La marcha genera algunas dificultades en la movilidad, pues hay trancones de gran magnitud los cuales obligan a los conductores a tomar vías alternas.



Las zonas con mayores dificultades en la movilidad son la carrera 37 y los sectores aledaños como Cabecera.



Nohora Clemencia Cáceres, Secretaria General del SES, asegura que siguen reclamando un trabajo digno y decente, pidiendo por condiciones dignas de trabajo.



“En este momento en Colombia estamos rechazando las políticas regresivas del presidente Duque y, sobre todo, lo que se está tramitando en el Plan Nacional de Desarrollo, que es una reforma laboral, social y pensional disfrazada que va a afectar la vida de toda la población colombiana”, señaló Cáceres.

La masiva movilización en Bucaramanga ocasiona dificultades viales en algunos sectores. Foto: Milena Bernal / EL TIEMPO



